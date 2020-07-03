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5824 La Vista Drive
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5824 La Vista Drive

5824 La Vista Drive · No Longer Available
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Location

5824 La Vista Drive, Dallas, TX 75206
Lowest Greenville

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
recently renovated
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
***LEASING INSTRUCTIONS AND REQUIRED FORMS IN DOCUMENT STORAGE SECTION OF MLS LISTING. Only provided forms will be accepted at time of application.***GORGEOUS THREE STORY TOWNHOME WITH MANY UPGRADES. CHARMING HOME WITH EXCELLENT FLOOR PLAN. EVERY BEDROOM HAS ITS OWN BATH, STUDY COULD BE A THIRD BEDROOM. ALL BEDROOMS PRIVATE AND SEPERATED. LANDSCAPED BACK SIDEWALK AND WELL KEPT GROUNDS. PETS ON A CASE BY CASE BASIS. NO SMOKING. MINUTES FROM DOWNTOWN, LOWER GREENVILLE OR NORTH PARK. REFRIGERATOR STAYS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5824 La Vista Drive have any available units?
5824 La Vista Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dallas, TX.
How much is rent in Dallas, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dallas Rent Report.
What amenities does 5824 La Vista Drive have?
Some of 5824 La Vista Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5824 La Vista Drive currently offering any rent specials?
5824 La Vista Drive is not currently offering any rent specials.
Is 5824 La Vista Drive pet-friendly?
Yes, 5824 La Vista Drive is pet friendly.
Does 5824 La Vista Drive offer parking?
Yes, 5824 La Vista Drive offers parking.
Does 5824 La Vista Drive have units with washers and dryers?
No, 5824 La Vista Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 5824 La Vista Drive have a pool?
No, 5824 La Vista Drive does not have a pool.
Does 5824 La Vista Drive have accessible units?
No, 5824 La Vista Drive does not have accessible units.
Does 5824 La Vista Drive have units with dishwashers?
Yes, 5824 La Vista Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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