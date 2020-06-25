All apartments in Austin
Find more places like 808 West 29th Street Unit 202.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Austin, TX
/
808 West 29th Street Unit 202
Last updated April 19 2019 at 10:17 AM

808 West 29th Street Unit 202

808 29th St · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Austin
See all
Heritage
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Parking
See all

Location

808 29th St, Austin, TX 78705
Heritage

Amenities

parking
pool
Unit Amenities
Property Amenities
parking
pool
808 West 29th Street Unit 202 Available 08/08/19 PRE LEASE MASSIVE 2BD/2BA - AUGUST 2019 - WEST UNIVERSITY PLACE - EQUAL BEDROOMS - PRE-LEASE - ROOMMATE INSPIRED - WEST CAMPUS - 2 BEDROOM
EQUAL BEDROOMS - EQUAL BATHS - EQUAL PARKING - EQUAL RENT
GATED ENTRY - HUGE POOL - COVERED PARKING - PAID WATER -PAID TRASH - PAID PARKING.
PLENTY OF ROOM FOR FOR FOUR PEOPLE IF YOU LIKE. OTHERWISE
BRING YOUR KING SIZE BED , OFFICE DESK, SECTIONAL COUCH, GRANDMAS DINING SET AND ANYTHING ELSE .. IT WILL ALL FIT.
RESERVE NOW FOR NEXT AUGUST AND PUT IT BEHIND YOU.
SCHEDULE AN APPOINTMENT TODAY.

No Pets Allowed

(RLNE3993091)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 808 West 29th Street Unit 202 have any available units?
808 West 29th Street Unit 202 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Austin, TX.
How much is rent in Austin, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Austin Rent Report.
Is 808 West 29th Street Unit 202 currently offering any rent specials?
808 West 29th Street Unit 202 is not currently offering any rent specials.
Is 808 West 29th Street Unit 202 pet-friendly?
No, 808 West 29th Street Unit 202 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Austin.
Does 808 West 29th Street Unit 202 offer parking?
Yes, 808 West 29th Street Unit 202 offers parking.
Does 808 West 29th Street Unit 202 have units with washers and dryers?
No, 808 West 29th Street Unit 202 does not offer units with in unit laundry.
Does 808 West 29th Street Unit 202 have a pool?
Yes, 808 West 29th Street Unit 202 has a pool.
Does 808 West 29th Street Unit 202 have accessible units?
No, 808 West 29th Street Unit 202 does not have accessible units.
Does 808 West 29th Street Unit 202 have units with dishwashers?
No, 808 West 29th Street Unit 202 does not have units with dishwashers.
Does 808 West 29th Street Unit 202 have units with air conditioning?
No, 808 West 29th Street Unit 202 does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
Forms Needed to Rent an Apartment
Pamper Your Pup With These Great Apartment Pet Amenities
What to Include in a Roommate Agreement
How to Find a Sublet
Rental Fraud: Top Tips for Avoiding Common Scams
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Village at Collinwood
1001 Collinwood West Dr
Austin, TX 78753
The Grand at the Domain
11009 Alterra Parkway
Austin, TX 78758
Camden Stoneleigh
4825 Davis Ln
Austin, TX 78749
The Davis SoCo
3809 S Congress Ave
Austin, TX 78704
The Estate on Quarry Lake
4600 Seton Center Pkwy
Austin, TX 78759
Century Travesia
4301 Grand Avenue Pkwy
Austin, TX 78728
South Lamar Village
3505 S Lamar Blvd
Austin, TX 78704
Verde Apartments
2310 Wickersham Ln
Austin, TX 78741

Similar Pages

Austin 1 BedroomsAustin 2 Bedrooms
Austin Dog Friendly ApartmentsAustin Pet Friendly Places
Austin Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

San Antonio, TXRound Rock, TXKilleen, TXPflugerville, TX
New Braunfels, TXCedar Park, TXGeorgetown, TXSan Marcos, TX
Temple, TXLeander, TXKyle, TXUniversal City, TX

Nearby Neighborhoods

North AustinRiversideWest Oak Hill
Pleasant ValleyDowntown AustinMilwood
East Oak HillWindsor Park

Apartments Near Colleges

Huston-Tillotson UniversitySaint Edward's University
Austin Community College DistrictConcordia University-Texas
The University of Texas at Austin