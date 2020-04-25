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66 FRANKLIN ST.
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66 FRANKLIN ST.

66 Franklin St · (917) 859-3992
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66 Franklin St, New York, NY 10013
Tribeca

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
extra storage
granite counters
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
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on-site laundry
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 66 FRANKLIN ST. have any available units?
66 FRANKLIN ST. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in New York, NY.
How much is rent in New York, NY?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly New York Rent Report.
What amenities does 66 FRANKLIN ST. have?
Some of 66 FRANKLIN ST.'s amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 66 FRANKLIN ST. currently offering any rent specials?
66 FRANKLIN ST. isn't currently offering any rent specials.
Is 66 FRANKLIN ST. pet-friendly?
No, 66 FRANKLIN ST. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in New York.
Does 66 FRANKLIN ST. offer parking?
No, 66 FRANKLIN ST. does not offer parking.
Does 66 FRANKLIN ST. have units with washers and dryers?
No, 66 FRANKLIN ST. does not offer units with in unit laundry.
Does 66 FRANKLIN ST. have a pool?
No, 66 FRANKLIN ST. does not have a pool.
Does 66 FRANKLIN ST. have accessible units?
No, 66 FRANKLIN ST. does not have accessible units.
Does 66 FRANKLIN ST. have units with dishwashers?
Yes, 66 FRANKLIN ST. has units with dishwashers.
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