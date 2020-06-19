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50 Battery Place
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50 Battery Place

50 Battery Place · (212) 402-7855
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50 Battery Place, New York, NY 10280
Battery Park City

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INFO PROVIDED BY Listanza

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Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dogs allowed
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
hardwood floors
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
dogs allowed
pet friendly
accessible
clubhouse
24hr concierge
courtyard
dog park
doorman
elevator
gym
parking
bike storage
garage
internet access
valet service
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 50 Battery Place have any available units?
50 Battery Place doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in New York, NY.
How much is rent in New York, NY?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly New York Rent Report.
What amenities does 50 Battery Place have?
Some of 50 Battery Place's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dogs allowed. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 50 Battery Place currently offering any rent specials?
50 Battery Place isn't currently offering any rent specials.
Is 50 Battery Place pet-friendly?
Yes, 50 Battery Place is pet friendly.
Does 50 Battery Place offer parking?
Yes, 50 Battery Place does offer parking.
Does 50 Battery Place have units with washers and dryers?
No, 50 Battery Place does not offer units with in unit laundry.
Does 50 Battery Place have a pool?
No, 50 Battery Place does not have a pool.
Does 50 Battery Place have accessible units?
Yes, 50 Battery Place has accessible units.
Does 50 Battery Place have units with dishwashers?
No, 50 Battery Place does not have units with dishwashers.
Have a question for 50 Battery Place?
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