All apartments in New York
Find more places like 425 W BROADWAY.
How many bedrooms do you need?
Home
/
New York, NY
/
425 W BROADWAY
Last updated May 25 2020 at 8:15 PM

425 W BROADWAY

425 West Broadway · (646) 498-0694
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
New York
See all
1 Bedrooms
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Hardwood Floors
See all

Location

425 West Broadway, New York, NY 10012
SoHo

Price and availability

INFO PROVIDED BY Listanza

Report This Listing

Amenities

dishwasher
recently renovated
stainless steel
elevator
Unit Amenities
dishwasher
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
elevator
BEST DEAL IN SOHO, ELEVATOR PREWAR BUILDING, PRIME LOCATION, OFFERED WITH NO BROKER'S FEE TO CLIENTS DIRECTLY.EXTRA LARGE LIVING ROOM WITH TWO EXPOSURES COULD FLEX TO HAVE A SECOND ROOM WITH WINDOWS ON BOTH AREAS.KING SIZE BEDROOM WITH 2 LARGE CLOSETSVERY LARGE WINDOWED KITCHEN WITH NEW STAINLESS STEEL APPLIANCES, INCLUDING DISHWASHER, LOTS OF COUNTER SPACE AND CABINETS, OPEN TO THE LIVING AREA, GREAT FOR ENTERTAINING.LARGE WINDOWED TILED BATH WITH FULL SIZE TUB, RECENTLY RENOVATED.AMPLE VESTIBULE, COULD BE SET UP AS DINNING AREA OR OFFICE.A REALLY GREAT DEAL IN THE MOST LOOKED AFTER DOWNTOWN AREA, TRENDY SOHO, IN THE MIDDLE OF THE BEST SHOPPING AND DINING OF NYC.SHOWING BY APPOINTMENT ONLY.BROKERS WELCOME!!!ONE MONTH FREE ON AN 18 MONTH LEASE!! QLI78011

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 425 W BROADWAY have any available units?
425 W BROADWAY doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in New York, NY.
How much is rent in New York, NY?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly New York Rent Report.
What amenities does 425 W BROADWAY have?
Some of 425 W BROADWAY's amenities include dishwasher, recently renovated, and stainless steel. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 425 W BROADWAY currently offering any rent specials?
425 W BROADWAY isn't currently offering any rent specials.
Is 425 W BROADWAY pet-friendly?
No, 425 W BROADWAY is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in New York.
Does 425 W BROADWAY offer parking?
No, 425 W BROADWAY does not offer parking.
Does 425 W BROADWAY have units with washers and dryers?
No, 425 W BROADWAY does not offer units with in unit laundry.
Does 425 W BROADWAY have a pool?
No, 425 W BROADWAY does not have a pool.
Does 425 W BROADWAY have accessible units?
No, 425 W BROADWAY does not have accessible units.
Does 425 W BROADWAY have units with dishwashers?
Yes, 425 W BROADWAY has units with dishwashers.
Have a question for 425 W BROADWAY?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

180 Riverside Boulevard
180 Riverside Blvd
New York, NY 10069
Murray Hill Marquis Apartments
150 East 34th Street
New York, NY 10016
James Marquis
101 West 90th Street
New York, NY 10024
1160 Fifth Avenue
1160 5th Ave
New York, NY 10029
101 West End
101 W End Ave
New York, NY 10023
75 West End Avenue
75 West End Avenue
New York, NY 10023
360 West 43rd Street
360 W 43rd St
New York, NY 10036
The Sutton Collection - 404/405 East 55 Street
404 East 55th Street
New York, NY 10022

Similar Pages

New York 1 BedroomsNew York 2 Bedrooms
New York Dog Friendly ApartmentsNew York Pet Friendly Places
New York Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Brooklyn, NYQueens, NYBronx, NYJersey City, NJ
Newark, NJYonkers, NYHoboken, NJElizabeth, NJ
Staten Island, NYNew Rochelle, NYBayonne, NJWest New York, NJ

Nearby Neighborhoods

Upper West SideUpper East SideHell's Kitchen
ChelseaMidtown EastWashington Heights
HarlemEast Harlem

Apartments Near Colleges

CUNY John Jay College of Criminal JusticeMetropolitan College of New York
Columbia University in the City of New YorkAmerican Musical and Dramatic Academy
Barnard College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity