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Paradise, NV
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1662 TASSEL FERN AVE
Last updated June 15 2020 at 5:13 PM

1662 TASSEL FERN AVE

1662 Tassel Fern Avenue · (702) 870-3226 ext. 507
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Location

1662 Tassel Fern Avenue, Paradise, NV 89183
Silverado Ranch

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

5 Bedrooms

Unit 1662 TASSEL FERN AVE · Avail. now

$2,050

Click to see floorplan

5 Bed · 3 Bath · 2968 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
garage
ceiling fan
hot tub
Unit Amenities
ceiling fan
fireplace
granite counters
in unit laundry
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
hot tub
SW - 5 BEDROOMS + LOFT, FRONT & REAR LAWNS! - SW - LARGE 2 STORY HOME, 5 BEDROOMS PLUS LARGE UPSTAIRS LOFT SPACE, 3 CAR GARAGE, 1 BEDROOM & 3/4 BATH DOWNSTAIRS, SUNKEN FORMAL LIVING, FORMAL DINING, SEPARATE SUNKEN FAMILY ROOM WITH FIREPLACE, ISLAND KITCHEN WITH GRANITE, PANTRY, TILE FLOOR, NOOK, CEILING FANS, BALCONY OFF 2ND BEDROOM, SEPARATE MASTER WITH SPA-JET TUB, FRONT & REAR LAWNS!
OWNER PROVIDES LANDSCAPING SERVICES. REFRIGERATOR, WASHER AND DRYER NOT PROVIDED BY OWNER.

RENTAL CRITERIA:
Proof of Income (3x's the rent)
Credit Reports (Higher than a 675 score)
Residence History (No prior rental collections)

No Pets Allowed

(RLNE4201793)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1662 TASSEL FERN AVE have any available units?
1662 TASSEL FERN AVE has a unit available for $2,050 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1662 TASSEL FERN AVE have?
Some of 1662 TASSEL FERN AVE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1662 TASSEL FERN AVE currently offering any rent specials?
1662 TASSEL FERN AVE isn't currently offering any rent specials.
Is 1662 TASSEL FERN AVE pet-friendly?
No, 1662 TASSEL FERN AVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Paradise.
Does 1662 TASSEL FERN AVE offer parking?
Yes, 1662 TASSEL FERN AVE does offer parking.
Does 1662 TASSEL FERN AVE have units with washers and dryers?
Yes, 1662 TASSEL FERN AVE offers units with in unit laundry.
Does 1662 TASSEL FERN AVE have a pool?
No, 1662 TASSEL FERN AVE does not have a pool.
Does 1662 TASSEL FERN AVE have accessible units?
No, 1662 TASSEL FERN AVE does not have accessible units.
Does 1662 TASSEL FERN AVE have units with dishwashers?
No, 1662 TASSEL FERN AVE does not have units with dishwashers.
Does 1662 TASSEL FERN AVE have units with air conditioning?
No, 1662 TASSEL FERN AVE does not have units with air conditioning.
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