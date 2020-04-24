1662 TASSEL FERN AVE

Amenities
SW - 5 BEDROOMS + LOFT, FRONT & REAR LAWNS! - SW - LARGE 2 STORY HOME, 5 BEDROOMS PLUS LARGE UPSTAIRS LOFT SPACE, 3 CAR GARAGE, 1 BEDROOM & 3/4 BATH DOWNSTAIRS, SUNKEN FORMAL LIVING, FORMAL DINING, SEPARATE SUNKEN FAMILY ROOM WITH FIREPLACE, ISLAND KITCHEN WITH GRANITE, PANTRY, TILE FLOOR, NOOK, CEILING FANS, BALCONY OFF 2ND BEDROOM, SEPARATE MASTER WITH SPA-JET TUB, FRONT & REAR LAWNS!
OWNER PROVIDES LANDSCAPING SERVICES. REFRIGERATOR, WASHER AND DRYER NOT PROVIDED BY OWNER.
RENTAL CRITERIA:
Proof of Income (3x's the rent)
Credit Reports (Higher than a 675 score)
Residence History (No prior rental collections)
No Pets Allowed
(RLNE4201793)