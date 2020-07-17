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Henderson, NV
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2842 MILL POINT DR
Last updated July 11 2020 at 10:30 AM

2842 MILL POINT DR

2842 Mill Point Drive · No Longer Available
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Location

2842 Mill Point Drive, Henderson, NV 89074
Green Valley South

Amenities

in unit laundry
walk in closets
fireplace
Unit Amenities
fireplace
in unit laundry
walk in closets
Property Amenities
2842 MILL POINT DR Available 07/22/20 BEAUTIFUL GREEN VALLEY 2 STORY TOWN HOME - NICE 3 BEDROOM, 2.5 BATH TOWNHOUSE IN A WONDERFUL GREEN VALLEY NEIGHBORHOOD! OPEN FLOOR PLAN! LIVING ROOM HAS A COZY FIREPLACE! SPACIOUS KITCHEN WITH BREAKFAST BAR AND WELL EQUIPPED WITH ALL APPLIANCES! WASHER/DRYER INCLUDED! THREE NICE SIZE BEDROOMS UPSTAIRS! MASTER HAS WALK IN CLOSET! A MUST SEE!

TO VIEW THIS LISTING PLEASE CONTACT ONE OF OUR AGENTS:
NANCY 702-460-8484
QUINTEN 702-755-0255
OR ANY LICENSED NEVADA REALTOR

(RLNE2740390)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2842 MILL POINT DR have any available units?
2842 MILL POINT DR doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Henderson, NV.
How much is rent in Henderson, NV?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Henderson Rent Report.
Is 2842 MILL POINT DR currently offering any rent specials?
2842 MILL POINT DR is not currently offering any rent specials.
Is 2842 MILL POINT DR pet-friendly?
No, 2842 MILL POINT DR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Henderson.
Does 2842 MILL POINT DR offer parking?
No, 2842 MILL POINT DR does not offer parking.
Does 2842 MILL POINT DR have units with washers and dryers?
Yes, 2842 MILL POINT DR offers units with in unit laundry.
Does 2842 MILL POINT DR have a pool?
No, 2842 MILL POINT DR does not have a pool.
Does 2842 MILL POINT DR have accessible units?
No, 2842 MILL POINT DR does not have accessible units.
Does 2842 MILL POINT DR have units with dishwashers?
No, 2842 MILL POINT DR does not have units with dishwashers.
Does 2842 MILL POINT DR have units with air conditioning?
No, 2842 MILL POINT DR does not have units with air conditioning.
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