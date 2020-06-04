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Birmingham, MI
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1228 COLE Street
Last updated June 4 2020 at 7:02 PM

1228 COLE Street

1228 Cole Street · (248) 644-6700
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Location

1228 Cole Street, Birmingham, MI 48009
Birmingham

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,575

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2 Bed · 1 Bath · 943 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
garage
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
carport
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1228 COLE Street have any available units?
1228 COLE Street has a unit available for $1,575 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1228 COLE Street have?
Some of 1228 COLE Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1228 COLE Street currently offering any rent specials?
1228 COLE Street isn't currently offering any rent specials.
Is 1228 COLE Street pet-friendly?
No, 1228 COLE Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Birmingham.
Does 1228 COLE Street offer parking?
Yes, 1228 COLE Street does offer parking.
Does 1228 COLE Street have units with washers and dryers?
Yes, 1228 COLE Street offers units with in unit laundry.
Does 1228 COLE Street have a pool?
No, 1228 COLE Street does not have a pool.
Does 1228 COLE Street have accessible units?
No, 1228 COLE Street does not have accessible units.
Does 1228 COLE Street have units with dishwashers?
No, 1228 COLE Street does not have units with dishwashers.
Does 1228 COLE Street have units with air conditioning?
No, 1228 COLE Street does not have units with air conditioning.
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