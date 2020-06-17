All apartments in Odenton
Find more places like 8502 SUMMERSHADE DR.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Odenton, MD
/
8502 SUMMERSHADE DR
Last updated December 24 2019 at 3:04 PM

8502 SUMMERSHADE DR

8502 Summershade Drive · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Odenton
See all
Apartments under $1,800
See all
Apartments with Balcony
See all
2 Bedrooms
See all
Apartments with Parking
See all

Location

8502 Summershade Drive, Odenton, MD 21113
Odenton

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
parking
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
tennis court
LUXURY HOME W/CUSTOM ARCHITECTURAL FEATURES THRU-OUT! FRESHLY JUST PAINTED W/NEUTRAL COLORS; CUSTOM SHADES/BLINDS THRU-OUT, 2-STORY HUGE FOYER W/CENTER STAIRCASE; SUN DRENCHED THRU-OUT; HDWDS ON MAIN LVL; 2 FP'S, GAS FP IN MBR & HUGE MBR BATH W/MARBLE! CUSTOM KITCHEN W/GRANITE & STAINLESS STEEL; FR W/COFFERED CEILING & COZY FP;FINISHED LL W/5TH BDRM & FULL BATH;LOTS OF STORAGE...HOME SITS ON PARK-LIKE SETTING W/DECK,PATIOS,GAZEBO;AMENITIES INCL IN/OUT POOL,BIKE TRAIL,WLKG PATHS,TENNIS CRTS & POND. CONVENIENT TO D.C., MAJOR HIGHWAYS, METRO & MORE!! PETS CASE BY CASE. LISTED FOR SALE ALSO $599,000

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8502 SUMMERSHADE DR have any available units?
8502 SUMMERSHADE DR doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Odenton, MD.
What amenities does 8502 SUMMERSHADE DR have?
Some of 8502 SUMMERSHADE DR's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8502 SUMMERSHADE DR currently offering any rent specials?
8502 SUMMERSHADE DR is not currently offering any rent specials.
Is 8502 SUMMERSHADE DR pet-friendly?
Yes, 8502 SUMMERSHADE DR is pet friendly.
Does 8502 SUMMERSHADE DR offer parking?
Yes, 8502 SUMMERSHADE DR offers parking.
Does 8502 SUMMERSHADE DR have units with washers and dryers?
Yes, 8502 SUMMERSHADE DR offers units with in unit laundry.
Does 8502 SUMMERSHADE DR have a pool?
Yes, 8502 SUMMERSHADE DR has a pool.
Does 8502 SUMMERSHADE DR have accessible units?
No, 8502 SUMMERSHADE DR does not have accessible units.
Does 8502 SUMMERSHADE DR have units with dishwashers?
Yes, 8502 SUMMERSHADE DR has units with dishwashers.
Does 8502 SUMMERSHADE DR have units with air conditioning?
No, 8502 SUMMERSHADE DR does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
Accessible Housing and Renting with a Disability – FAQs
Parent Guide to Apartment Living
What are Security Deposits? Everything Renters Should Know
Rental References for Your Apartment Application. Who to Select?
How to Transfer Utilities to Your New Apartment
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Seven Oaks
2100 Sentry Ct
Odenton, MD 21113
TGM Odenton
2027 Odens Station Ln
Odenton, MD 21113
Echelon at Odenton
315 Nevada Ave
Odenton, MD 21113
The Point at Seven Oaks
300 Gatehouse Ln
Odenton, MD 21113
322 Baldwin
322 Baldwin Rd
Odenton, MD 21113
Monarch
2614 Smooth Alder St
Odenton, MD 21054
The Elms at Odenton
615 Carlton Otto Ln
Odenton, MD 21113
Flats 170 at Academy Yard
8313 Telegraph Rd
Odenton, MD 21113

Similar Pages

Odenton 1 BedroomsOdenton 2 Bedrooms
Odenton Apartments under $1,800Odenton Apartments with Balcony
Odenton Apartments with Parking

Apartments For Rent in Nearby Cities

Washington, DCBaltimore, MDArlington, VAColumbia, MDSilver Spring, MDGlen Burnie, MDTowson, MDEllicott City, MD
Owings Mills, MDEssex, MDAnnapolis, MDLaurel, MDDundalk, MDHyattsville, MDCatonsville, MDPikesville, MD
Severn, MDBowie, MDCollege Park, MDPerry Hall, MDSuitland, MDMilford Mill, MDParkville, MDMiddle River, MD

Apartments Near Colleges

Towson UniversityBaltimore City Community College
University of BaltimoreCoppin State University
Goucher College