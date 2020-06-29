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2200 EASTERN AVENUE
Last updated March 10 2020 at 12:00 PM

2200 EASTERN AVENUE

2200 Eastern Avenue · No Longer Available
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Location

2200 Eastern Avenue, Baltimore, MD 21231
Upper Fells Point

Amenities

in unit laundry
dishwasher
new construction
recently renovated
walk in closets
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
in unit laundry
microwave
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
new construction
GORGEOUS AND NEWLY CONSTRUCTED APARTMENT BUILDING! BUILT DIRECTLY IN THE HEART OF FELLS POINT/ CANTON AREA!! THIS 2BR/2BA APARTMENT HAS GORGEOUS FINISHINGS, BRAND NEW KITCHEN, BRAND NEW SST APPLIANCES AND WALK IN CLOSETS!! MODERN DESIGNED BATHROOMS WITH STAND UP SHOWER AND SIT IN TUB! THE FRESHLY PAINTED NEUTRAL GRAY WALLS ARE READY FOR YOUR CREATIVE DESIGN! GREAT HOME FOR ENTERTAINING WITH AMPLE KITCHEN COUNTER SPACE. LOTS OF NATURAL LIGHT. COUNTERS ARE TOP OF THE LINE QUARTZ! STEPS FROM DINING/ ENTERTAINMENT. QUICK AND EASY ACCESS TO LOCAL HIGHWAYS AND JOHNS HOPKINS! ALL THIS HOME NEEDS IS FOR YOU TO MOVE IN!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2200 EASTERN AVENUE have any available units?
2200 EASTERN AVENUE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Baltimore, MD.
How much is rent in Baltimore, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Baltimore Rent Report.
What amenities does 2200 EASTERN AVENUE have?
Some of 2200 EASTERN AVENUE's amenities include in unit laundry, dishwasher, and new construction. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2200 EASTERN AVENUE currently offering any rent specials?
2200 EASTERN AVENUE is not currently offering any rent specials.
Is 2200 EASTERN AVENUE pet-friendly?
No, 2200 EASTERN AVENUE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Baltimore.
Does 2200 EASTERN AVENUE offer parking?
No, 2200 EASTERN AVENUE does not offer parking.
Does 2200 EASTERN AVENUE have units with washers and dryers?
Yes, 2200 EASTERN AVENUE offers units with in unit laundry.
Does 2200 EASTERN AVENUE have a pool?
No, 2200 EASTERN AVENUE does not have a pool.
Does 2200 EASTERN AVENUE have accessible units?
No, 2200 EASTERN AVENUE does not have accessible units.
Does 2200 EASTERN AVENUE have units with dishwashers?
Yes, 2200 EASTERN AVENUE has units with dishwashers.
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