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194 NORFOLK
Last updated July 6 2020 at 8:28 AM

194 NORFOLK

194 Norfolk Street · (978) 314-8928
COVID-19 Update
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Location

194 Norfolk Street, Cambridge, MA 02139
Inman Square

Price and availability

INFO PROVIDED BY Listanza

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$2,950

2 Bed · 1 Bath · 1100 sqft

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Amenities

in unit laundry
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
garbage disposal
hardwood floors
in unit laundry
Property Amenities
PRIME LOCATION FOR THIS ENORMOUS CAMBRIDGE 2 BED 1.5 BATH! THE APARTMENT FEATURES CENTRAL AIR CONDITIONING, WASHER AND DRYER IN UNIT, HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT, TWO LARGE BEDROOMS, SPACIOUS LIVING ROOM, AND BEAUTIFUL KITCHEN WITH DISHWASHER, DISPOSAL, AND AN AMAZING BREAKFAST BAR FOR DINING. UNIQUE LOCATION THAT IS SUPER CONVENIENT TO EVERYTHING, 5 MINUTE WALK TO CENTRAL SQUARE, KENDALL SQ, MIT, RED LINE, SHOPS RESTAURANTS, AS WELL AS A SHORT JAUNT TO HARVARD SQUARE !

Terms: One year lease

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 194 NORFOLK have any available units?
194 NORFOLK has a unit available for $2,950 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Cambridge, MA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Cambridge Rent Report.
What amenities does 194 NORFOLK have?
Some of 194 NORFOLK's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and garbage disposal. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 194 NORFOLK currently offering any rent specials?
194 NORFOLK is not currently offering any rent specials.
Is 194 NORFOLK pet-friendly?
No, 194 NORFOLK is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Cambridge.
Does 194 NORFOLK offer parking?
No, 194 NORFOLK does not offer parking.
Does 194 NORFOLK have units with washers and dryers?
Yes, 194 NORFOLK offers units with in unit laundry.
Does 194 NORFOLK have a pool?
No, 194 NORFOLK does not have a pool.
Does 194 NORFOLK have accessible units?
No, 194 NORFOLK does not have accessible units.
Does 194 NORFOLK have units with dishwashers?
Yes, 194 NORFOLK has units with dishwashers.
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