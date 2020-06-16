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Boston, MA
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Allure at 11 Dorchester
Last updated June 17 2020 at 8:54 PM

Allure at 11 Dorchester

11 Dorchester Street · (617) 999-0597
COVID-19 Update
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Location

11 Dorchester Street, Boston, MA 02127
D Street - West Broadway

Price and availability

INFO PROVIDED BY Listanza

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$3,850

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 955 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
garbage disposal
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
elevator
parking
garage
lobby
new construction
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Terms: One year lease

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does Allure at 11 Dorchester have any available units?
Allure at 11 Dorchester has a unit available for $3,850 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Boston, MA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Boston Rent Report.
What amenities does Allure at 11 Dorchester have?
Some of Allure at 11 Dorchester's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is Allure at 11 Dorchester currently offering any rent specials?
Allure at 11 Dorchester isn't currently offering any rent specials.
Is Allure at 11 Dorchester pet-friendly?
No, Allure at 11 Dorchester is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Boston.
Does Allure at 11 Dorchester offer parking?
Yes, Allure at 11 Dorchester does offer parking.
Does Allure at 11 Dorchester have units with washers and dryers?
Yes, Allure at 11 Dorchester offers units with in unit laundry.
Does Allure at 11 Dorchester have a pool?
No, Allure at 11 Dorchester does not have a pool.
Does Allure at 11 Dorchester have accessible units?
No, Allure at 11 Dorchester does not have accessible units.
Does Allure at 11 Dorchester have units with dishwashers?
Yes, Allure at 11 Dorchester has units with dishwashers.
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