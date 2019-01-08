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1620 Columbia Rd.
Last updated June 15 2020 at 2:40 PM

1620 Columbia Rd.

1620 Columbia Road · No Longer Available
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Location

1620 Columbia Road, Boston, MA 02127
Telegraph Hill

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
garbage disposal
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
***VIDEO TOUR AVAILABLE*** EAST SIDE 1 BEDROOM PLUS/1 BATHROOM BRICK BROWNSTONE UNIT ON HIGHY COVETED COLUMBIA ROAD! NEWLY RENOVATED APARTMENT OFFERING FULLY APPLIANCED GRANITE/SS EAT-IN KITCHEN, QUEEN SIZE BEDROOM, SEPARATE OFFICE/NURSERY, HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT, WALK-IN PANTRY/CLOSET, SPACIOUS UPDATED BATHROOM, COIN-OP LAUNDRY IN THE BASEMENT AND PRIVATE BACK DECK. PARKING AVAILABLE FOR ADDITIONAL $300/MONTHLY. PREMIER EAST SIDE LOCATION JUST BLOCKS TO PARKS/BEACHES, PUBLIC TRANSPORTATION, SEAPORT DISTRICT, HIGHWAY ACCESS, AND ALL OF SOUTHIE'S HOTTEST NEW SHOPS, BARS, AND RESTAURANTS. AVAILABLE NOW, TENANT TO PAY FULL FEE.

Terms: One year lease

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1620 Columbia Rd. have any available units?
1620 Columbia Rd. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Boston, MA.
How much is rent in Boston, MA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Boston Rent Report.
What amenities does 1620 Columbia Rd. have?
Some of 1620 Columbia Rd.'s amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1620 Columbia Rd. currently offering any rent specials?
1620 Columbia Rd. isn't currently offering any rent specials.
Is 1620 Columbia Rd. pet-friendly?
No, 1620 Columbia Rd. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Boston.
Does 1620 Columbia Rd. offer parking?
Yes, 1620 Columbia Rd. does offer parking.
Does 1620 Columbia Rd. have units with washers and dryers?
No, 1620 Columbia Rd. does not offer units with in unit laundry.
Does 1620 Columbia Rd. have a pool?
No, 1620 Columbia Rd. does not have a pool.
Does 1620 Columbia Rd. have accessible units?
No, 1620 Columbia Rd. does not have accessible units.
Does 1620 Columbia Rd. have units with dishwashers?
Yes, 1620 Columbia Rd. has units with dishwashers.
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