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158 F St.
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158 F St.

158 F Street · (617) 999-0597
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Location

158 F Street, Boston, MA 02127
D Street - West Broadway

Price and availability

INFO PROVIDED BY Listanza

1 Bedroom

Unit 1 Bed · Avail. now

$2,600

1 Bed · 1 Bath · 600 sqft

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Amenities

on-site laundry
granite counters
hardwood floors
Unit Amenities
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Property Amenities
on-site laundry
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Terms: One year lease

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 158 F St. have any available units?
158 F St. has a unit available for $2,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Boston, MA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Boston Rent Report.
Is 158 F St. currently offering any rent specials?
158 F St. is not currently offering any rent specials.
Is 158 F St. pet-friendly?
No, 158 F St. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Boston.
Does 158 F St. offer parking?
No, 158 F St. does not offer parking.
Does 158 F St. have units with washers and dryers?
No, 158 F St. does not offer units with in unit laundry.
Does 158 F St. have a pool?
No, 158 F St. does not have a pool.
Does 158 F St. have accessible units?
No, 158 F St. does not have accessible units.
Does 158 F St. have units with dishwashers?
No, 158 F St. does not have units with dishwashers.
Does 158 F St. have units with air conditioning?
No, 158 F St. does not have units with air conditioning.
Interested in 158 F St.?
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