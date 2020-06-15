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505 North MCCLURG Court
Last updated May 16 2020 at 9:30 AM

505 North MCCLURG Court

505 North Mcclurg Court · (800) 795-1010
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Location

505 North Mcclurg Court, Chicago, IL 60611
Near North Side

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 4003 · Avail. now

$5,300

Click to see floorplan

3 Bed · 3 Bath · 1803 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
conference room
clubhouse
parking
pool
bbq/grill
garage
media room
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 505 North MCCLURG Court have any available units?
505 North MCCLURG Court has a unit available for $5,300 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 505 North MCCLURG Court have?
Some of 505 North MCCLURG Court's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 505 North MCCLURG Court currently offering any rent specials?
505 North MCCLURG Court isn't currently offering any rent specials.
Is 505 North MCCLURG Court pet-friendly?
No, 505 North MCCLURG Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 505 North MCCLURG Court offer parking?
Yes, 505 North MCCLURG Court does offer parking.
Does 505 North MCCLURG Court have units with washers and dryers?
Yes, 505 North MCCLURG Court offers units with in unit laundry.
Does 505 North MCCLURG Court have a pool?
Yes, 505 North MCCLURG Court has a pool.
Does 505 North MCCLURG Court have accessible units?
No, 505 North MCCLURG Court does not have accessible units.
Does 505 North MCCLURG Court have units with dishwashers?
Yes, 505 North MCCLURG Court has units with dishwashers.
Have a question for 505 North MCCLURG Court?
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