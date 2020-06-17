405 North Wabash Avenue

Amenities
NEWLY REHABBED LARGE ONE BEDROOM IN RIVER NORTH! UNIT WAS TOTALLY GUTTED WITH NEW DARK HARDWOOD FLOORS, NEW WHITE CABINETS, QUARTZ COUNTER-TOPS WITH BREAKFAST BAR, STAINLESS APPLIANCES, NEW MARBLE BATH AND VANITY. LARGE MASTER BEDROOM WITH HARDWOOD FLOORS THRU, PLENTY OF ROOM FOR KING BED, AND WALK-IN CLOSET. AMAZING CITY VIEWS THROUGH LIVING AND BEDROOM, EVEN A SLIGHT LAKE VIEW. FULL AMENITY BUILDING FEATURES 24 HOUR DOORMAN, INDOOR POOL, HOT TUB, LARGE FITNESS CENTER, SUN DECK, HOSPITALITY ROOM, AND DRY CLEANERS ON SITE. COULDN'T ASK FOR A BETTER LOCATION WITH CLOSE PROXIMITY TO RIVERWALK, MICHIGAN AVE SHOPS, TON OF GREAT DINING AND ENTERTAINMENT OPTIONS, AND RIVER AND LAKE ENJOYMENT.