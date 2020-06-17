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405 North Wabash Avenue
Last updated June 11 2020 at 5:24 AM

405 North Wabash Avenue

405 North Wabash Avenue · (847) 606-3664
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Location

405 North Wabash Avenue, Chicago, IL 60611
Near North Side

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 1214 · Avail. now

$2,000

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1 Bed · 1 Bath · 890 sqft

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Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
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Property Amenities
doorman
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 405 North Wabash Avenue have any available units?
405 North Wabash Avenue has a unit available for $2,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 405 North Wabash Avenue have?
Some of 405 North Wabash Avenue's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 405 North Wabash Avenue currently offering any rent specials?
405 North Wabash Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 405 North Wabash Avenue pet-friendly?
No, 405 North Wabash Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 405 North Wabash Avenue offer parking?
Yes, 405 North Wabash Avenue does offer parking.
Does 405 North Wabash Avenue have units with washers and dryers?
No, 405 North Wabash Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 405 North Wabash Avenue have a pool?
Yes, 405 North Wabash Avenue has a pool.
Does 405 North Wabash Avenue have accessible units?
No, 405 North Wabash Avenue does not have accessible units.
Does 405 North Wabash Avenue have units with dishwashers?
Yes, 405 North Wabash Avenue has units with dishwashers.
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