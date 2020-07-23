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Chicago, IL
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3915 N Southport Ave 3E1
Last updated July 17 2020 at 10:53 AM

3915 N Southport Ave 3E1

3915 North Southport Avenue · No Longer Available
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Location

3915 North Southport Avenue, Chicago, IL 60613
Lakeview

Amenities

on-site laundry
granite counters
hardwood floors
pet friendly
recently renovated
microwave
Unit Amenities
granite counters
hardwood floors
microwave
oven
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
cats allowed
dogs allowed
FANTASTIC 1 BED/1 BATH WITH HUGE BEDROOM! - Property Id: 271590

HARDWOOD FLOORS THRU-OUT, ZONED BASEBOARD HEAT, UPDATED KITCHEN WITH GRANITE COUNTERS, BACKSPLASH AND SS APPLIANCES. GOOD SIZED LIVING ROOM, GOOD CLOSET SPACE, CATS OKAY, LAUNDRY IN BUILDING, IN THE HEART OF THE SOUTHPORT CORRIDOR!!AVAILABLE JUNE 1!! SORRY NO DOGS! BATHROOM HAS NEW MARBLE FLOORS! $25 PER MONTH SHARED UTILITY FEE FOR WATER, TRASH, SEWER. VIRTUAL TOUR AVAILABLE!
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/271590
Property Id 271590

No Dogs Allowed

(RLNE5790594)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3915 N Southport Ave 3E1 have any available units?
3915 N Southport Ave 3E1 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chicago, IL.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 3915 N Southport Ave 3E1 have?
Some of 3915 N Southport Ave 3E1's amenities include on-site laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3915 N Southport Ave 3E1 currently offering any rent specials?
3915 N Southport Ave 3E1 is not currently offering any rent specials.
Is 3915 N Southport Ave 3E1 pet-friendly?
Yes, 3915 N Southport Ave 3E1 is pet friendly.
Does 3915 N Southport Ave 3E1 offer parking?
No, 3915 N Southport Ave 3E1 does not offer parking.
Does 3915 N Southport Ave 3E1 have units with washers and dryers?
No, 3915 N Southport Ave 3E1 does not offer units with in unit laundry.
Does 3915 N Southport Ave 3E1 have a pool?
No, 3915 N Southport Ave 3E1 does not have a pool.
Does 3915 N Southport Ave 3E1 have accessible units?
No, 3915 N Southport Ave 3E1 does not have accessible units.
Does 3915 N Southport Ave 3E1 have units with dishwashers?
No, 3915 N Southport Ave 3E1 does not have units with dishwashers.
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