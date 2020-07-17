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3422 W. Cullom Ave unit 3 unit 3
Last updated July 15 2020 at 6:54 PM

3422 W. Cullom Ave unit 3 unit 3

3422 West Cullom Avenue · (312) 366-6425
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Location

3422 West Cullom Avenue, Chicago, IL 60618
Irving Park

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1 Bedroom

Unit 3422 W. Cullom Ave unit 3 unit 3 · Avail. now

$1,050

1 Bed · 1 Bath

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Amenities

in unit laundry
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Unit Amenities
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(RLNE3616383)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3422 W. Cullom Ave unit 3 unit 3 have any available units?
3422 W. Cullom Ave unit 3 unit 3 has a unit available for $1,050 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 3422 W. Cullom Ave unit 3 unit 3 have?
Some of 3422 W. Cullom Ave unit 3 unit 3's amenities include in unit laundry, granite counters, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3422 W. Cullom Ave unit 3 unit 3 currently offering any rent specials?
3422 W. Cullom Ave unit 3 unit 3 is not currently offering any rent specials.
Is 3422 W. Cullom Ave unit 3 unit 3 pet-friendly?
Yes, 3422 W. Cullom Ave unit 3 unit 3 is pet friendly.
Does 3422 W. Cullom Ave unit 3 unit 3 offer parking?
No, 3422 W. Cullom Ave unit 3 unit 3 does not offer parking.
Does 3422 W. Cullom Ave unit 3 unit 3 have units with washers and dryers?
Yes, 3422 W. Cullom Ave unit 3 unit 3 offers units with in unit laundry.
Does 3422 W. Cullom Ave unit 3 unit 3 have a pool?
Yes, 3422 W. Cullom Ave unit 3 unit 3 has a pool.
Does 3422 W. Cullom Ave unit 3 unit 3 have accessible units?
No, 3422 W. Cullom Ave unit 3 unit 3 does not have accessible units.
Does 3422 W. Cullom Ave unit 3 unit 3 have units with dishwashers?
No, 3422 W. Cullom Ave unit 3 unit 3 does not have units with dishwashers.
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