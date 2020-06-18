All apartments in Chicago
Find more places like 3212 N Kenmore Ave 2.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Chicago, IL
/
3212 N Kenmore Ave 2
Last updated June 15 2020 at 5:16 PM

3212 N Kenmore Ave 2

3212 North Kenmore Avenue · (312) 622-2383
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Chicago
See all
Lakeview
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Hardwood Floors
See all
1 Bedrooms
See all

Location

3212 North Kenmore Avenue, Chicago, IL 60657
Lakeview

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

4 Bedrooms

Unit Unit 2 · Avail. now

$4,250

Click to see floorplan

4 Bed · 2 Bath

Report This Listing

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
pet friendly
garage
Unit Amenities
hardwood floors
patio / balcony
Property Amenities
pet friendly
parking
garage
LAKE VIEW AMAZING TOP 2 FLOOR DUPLEX AVAILABLE JUN - Property Id: 267761

! THE UNIT IS A GREAT REHAB WITH LARGE BEDROOMS, AN OPEN, AIRY, LIVING RM AND OPEN KITCHEN W/ BREAKFAST BAR & TABLE SPACE. THE UNIT FEATURES A LARGE DECK OFF KIT, 1ST FLr BEDRM/OFFICE. MSTER BEDRM SUITE HAS HUGE WIC (8 X 12) PLUS A PRIV DECK, 2 BATH RMS, SIDE BY SIDE W/D, GFA/CA. HWD FLRS, CROWN MOlDLING, GARAGE, PET FRIENDLY. WALK TO BROWN, RED & PURPLE LINES, WRIGLEY, ETC. PARKING INCLUDED! THIS IS A MUST SEE!
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/267761
Property Id 267761

No Pets Allowed

(RLNE5731228)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3212 N Kenmore Ave 2 have any available units?
3212 N Kenmore Ave 2 has a unit available for $4,250 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 3212 N Kenmore Ave 2 have?
Some of 3212 N Kenmore Ave 2's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3212 N Kenmore Ave 2 currently offering any rent specials?
3212 N Kenmore Ave 2 isn't currently offering any rent specials.
Is 3212 N Kenmore Ave 2 pet-friendly?
Yes, 3212 N Kenmore Ave 2 is pet friendly.
Does 3212 N Kenmore Ave 2 offer parking?
Yes, 3212 N Kenmore Ave 2 does offer parking.
Does 3212 N Kenmore Ave 2 have units with washers and dryers?
No, 3212 N Kenmore Ave 2 does not offer units with in unit laundry.
Does 3212 N Kenmore Ave 2 have a pool?
No, 3212 N Kenmore Ave 2 does not have a pool.
Does 3212 N Kenmore Ave 2 have accessible units?
No, 3212 N Kenmore Ave 2 does not have accessible units.
Does 3212 N Kenmore Ave 2 have units with dishwashers?
No, 3212 N Kenmore Ave 2 does not have units with dishwashers.
Have a question for 3212 N Kenmore Ave 2?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

2756 N. Pine Grove
2756 N Pine Grove Ave
Chicago, IL 60614
Rockwell Manor
2600 West Montrose Avenue
Chicago, IL 60625
Woodlawn Terrace
4726 S Woodlawn Ave
Chicago, IL 60615
North + Vine
633 West North Avenue
Chicago, IL 60610
500 W. Belmont
500 W Belmont Ave
Chicago, IL 60657
2322 Commonwealth
2322 N Commonwealth Ave
Chicago, IL 60614
The Patricians
401 W Fullerton Pkwy
Chicago, IL 60614
617 W Drummond
617 West Drummond Place
Chicago, IL 60614

Similar Pages

Chicago 1 BedroomsChicago 2 Bedrooms
Chicago Apartments with Hardwood FloorsChicago Pet Friendly Places
Chicago Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Evanston, ILArlington Heights, ILSchaumburg, ILWheaton, IL
Lombard, ILMount Prospect, ILOak Park, ILJoliet, IL
Des Plaines, ILPalatine, ILBolingbrook, ILDowners Grove, IL

Nearby Neighborhoods

LakeviewNear North SideLincoln Park
Hyde ParkAustinNear West Side
UptownLincoln Square

Apartments Near Colleges

City Colleges of Chicago-Malcolm X CollegeChicago State University
Roosevelt UniversityUniversity of Chicago
City Colleges of Chicago-Kennedy-King College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity