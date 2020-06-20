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3059 W Wilson
Last updated June 14 2020 at 8:20 AM

3059 W Wilson

3059 W Wilson Ave · (312) 324-0470
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Location

3059 W Wilson Ave, Chicago, IL 60625
Albany Park

Price and availability

INFO PROVIDED BY Listanza

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Amenities

in unit laundry
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
parking
recently renovated
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
w/d hookup
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
internet access
***EMAIL FOR FASTEST RESPONSE DURING THIS BUSY RENTAL SEASON***DON'T MISS OUT ON THIS BEAUTIFUL 2BD/1BA OFFICE IN ALBANY PARK, AVAILABLE JULY1! SPACIOUS FLOOR PLAN FEATURES HARDWOOD FLOORS, STAINLESS STEEL APPLIANCES (INCLUDING DISHWASHER), SUBWAY TILE IN BATH WITH SOAKING TUB/SHOWER, AND IN-UNIT W/D. YOU WILL LOVE COOKING IN THIS OPEN, UPDATED KITCHEN WITH PLENTY OF CUPBOARD SPACE AND TILED BACKSPLASH! CORNER UNIT WINDOWS FILL THIS APARTMENT WITH LIGHT. BLOCKS FROM MONTROSE SALOON, ANGELO'S WINE BAR, FIRST SLICE, AND THE KEDZIE BROWN LINE STOP!HEAT INCLUDED! TENANT PAYS ELECTRIC, COOKING GAS, CABLE/INTERNET. PARKING NOT AVAILABLE ON SITE - STREET PARKING. PETS OK ON CASE-BY-CASE BASIS WITH ADD'L FEE . NO SECURITY DEPOSIT! ONE-TIME, NON-REFUNDABLE MOVE-IN FEE. TENANTS MUST SECURE RENTER'S INSURANCE FOR LEASE DURATION. COMMUNICATIVE, TECHIE PROP MGMT COMPANY (PAY RENT & SIGN YOUR LEASE ONLINE!). MINIMUM LEASE TERM: 12 MONTHS. $20/mo bundled service fee.*EMAILS ONLY PLEASE DURING THIS BUSY RENTAL SEASON.*Listed by Licensed IL Broker Ashley BogertWestward360, LLC Westward3601167

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3059 W Wilson have any available units?
3059 W Wilson doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chicago, IL.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 3059 W Wilson have?
Some of 3059 W Wilson's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3059 W Wilson currently offering any rent specials?
3059 W Wilson isn't currently offering any rent specials.
Is 3059 W Wilson pet-friendly?
Yes, 3059 W Wilson is pet friendly.
Does 3059 W Wilson offer parking?
Yes, 3059 W Wilson does offer parking.
Does 3059 W Wilson have units with washers and dryers?
Yes, 3059 W Wilson offers units with in unit laundry.
Does 3059 W Wilson have a pool?
No, 3059 W Wilson does not have a pool.
Does 3059 W Wilson have accessible units?
No, 3059 W Wilson does not have accessible units.
Does 3059 W Wilson have units with dishwashers?
Yes, 3059 W Wilson has units with dishwashers.
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