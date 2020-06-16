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3040 North Ashland Avenue
Last updated June 11 2020 at 7:11 AM

3040 North Ashland Avenue

3040 North Ashland Avenue · (773) 736-2946
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Location

3040 North Ashland Avenue, Chicago, IL 60657
Lakeview

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 3 · Avail. now

$2,999

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4 Bed · 2 Bath · 1900 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
on-site laundry
AUGUST 1 4 KING SIZE BEDROOMS NEW KITCHEN STAINLESS , HARDWOOD FLOORS THRU OUT,11X12 OR 11X11 WILL HOLD KING SIZE BED AND FURNITURE, 2 BATHSN, HARDWOOD FLOORS, CENTRAL AIR, EAT IN KITCHEN,DISHWASHER, FULL SIZE WASHER DRYER IN UNIT LAUNDRY ROOM WITH STORAGE ALSO, ROOF DECK ,DOGS AND CATS OK, FULL SERVICE STAFF FOR REPAIRS , 3 BLOCKS TO BROWN LINE.ROOF DECK, 3 BLOCKS TO BROWN LINE, TENANT NOTICE WEEKDAY SHOWING AFTER 5:30 ONLY AS TENANTS WORKING FROM HOME,WEEKENDS AS NEEDED CALL JOHN FOR LOCK BOX CODE THANKS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3040 North Ashland Avenue have any available units?
3040 North Ashland Avenue has a unit available for $2,999 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 3040 North Ashland Avenue have?
Some of 3040 North Ashland Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3040 North Ashland Avenue currently offering any rent specials?
3040 North Ashland Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 3040 North Ashland Avenue pet-friendly?
Yes, 3040 North Ashland Avenue is pet friendly.
Does 3040 North Ashland Avenue offer parking?
No, 3040 North Ashland Avenue does not offer parking.
Does 3040 North Ashland Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 3040 North Ashland Avenue offers units with in unit laundry.
Does 3040 North Ashland Avenue have a pool?
No, 3040 North Ashland Avenue does not have a pool.
Does 3040 North Ashland Avenue have accessible units?
No, 3040 North Ashland Avenue does not have accessible units.
Does 3040 North Ashland Avenue have units with dishwashers?
Yes, 3040 North Ashland Avenue has units with dishwashers.
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