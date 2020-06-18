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208 W WASHINGTON ST
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208 W WASHINGTON ST

208 West Washington Street · (917) 232-2277
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208 West Washington Street, Chicago, IL 60606
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patio / balcony
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Property Amenities
SPACIOUS CORNER 2BR/2B SPLIT LAYOUT CONDO W/ WALL TO WALL HUGE 7 FT WINDOWS THAT PROVIDE SPECTACULAR DAY & NIGHT CITYSCAPE VIEWS. THE GENEROUS OPEN FLOOR PLAN CREATES THE PERFECT SETTING FOR ENTERTAINING, WORK OR RELAXATION. GO OUT ON THE BALCONY AND GAZE AT THE BEAUTIFUL CITY VIEWS. KITCHEN W/ GRANITE TOPS & EX-LG ISLAND FOR GRAND/CASUAL DINING OR WORK. EXPANSIVE LIVING SPACE FEATURES GAS FIREPLACE FOR COZY NIGHTS & 11 FT SOARING CEILINGS THAT SPARKLE W/ MASSIVE CHANDELIER & PENDANT LIGHTS. MASTER ENSUITE/2ND BR W/ CUSTOM SLIDING ENTRANCE. BATHS BEAUTIFUL; HW FLOORS; ABUNDANCE OF GREAT CLOSET SPACE & W/D IN UNIT. CITY CENTRE IS A FULL AMENITY BUILDING. WALK EVERYWHERE: RIVERWALK, MILLENNIUM PARK, FINANCIAL DISTRICT, CITY HALL, SHOPPING, DINING & WEST LOOP. CLOSE TO ALL TRANSPORTATION. THIS IS URBAN LIVING AT ITS FINEST!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 208 W WASHINGTON ST have any available units?
208 W WASHINGTON ST doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chicago, IL.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 208 W WASHINGTON ST have?
Some of 208 W WASHINGTON ST's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 208 W WASHINGTON ST currently offering any rent specials?
208 W WASHINGTON ST isn't currently offering any rent specials.
Is 208 W WASHINGTON ST pet-friendly?
No, 208 W WASHINGTON ST is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 208 W WASHINGTON ST offer parking?
No, 208 W WASHINGTON ST does not offer parking.
Does 208 W WASHINGTON ST have units with washers and dryers?
No, 208 W WASHINGTON ST does not offer units with in unit laundry.
Does 208 W WASHINGTON ST have a pool?
No, 208 W WASHINGTON ST does not have a pool.
Does 208 W WASHINGTON ST have accessible units?
No, 208 W WASHINGTON ST does not have accessible units.
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No, 208 W WASHINGTON ST does not have units with dishwashers.
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