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1841 South Carpenter Street
Last updated April 28 2020 at 7:01 AM

1841 South Carpenter Street

1841 South Carpenter Street · (312) 719-1100
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Location

1841 South Carpenter Street, Chicago, IL 60608
Lower West Side

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 3N · Avail. now

$2,100

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4 Bed · 2 Bath · 1300 sqft

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Amenities

on-site laundry
hardwood floors
oven
refrigerator
Unit Amenities
hardwood floors
oven
refrigerator
Property Amenities
on-site laundry
WELCOME TO 18TH & CARPENTER-NEAR PILSEN ART DISTRICT-VINTAGE BUILDING WITH HUGE 3 FLOOR UNIT, 4 BEDROOMS ALL WITH CLOSETS, 1 1/2 BATH, HIGH CEILINGS, HARDWOOD FLOORS, GALLEY KITCHEN, NEAR 18TH STREET SHOPS, RESTAURANTS, BARS, BREWERIES, THALIA HALL, NEIGHBORHOOD VINTAGE SHOPS, BLOCKS FROM PINKLINE, TAKE TRAIN OR CTA TO DEPAUL, COLUMBIA, UIC, IIT, LOOP, UIC MEDICAL DISTRICT, RUSH, VA HOSPITAL, COOK COUNTY MEDICAL CENTER, ROOSEVELT COLLECTION SHOPS, WHOLE FOODS, COSTCO, NO PETS ALLOWED, LAUNDRY IN BUILDING, NEXT DOOR TO MARIPOSA PARK-SANCTUARY FOR THE MONARCH BUTTERFLY. PILSEN, NEAR BY NEIGHBORHOODS: UNIVERSITY VILLAGE, TRI-TAYLOR, LOOP, SOUTH LOOP, MUSEUM CAMPUS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1841 South Carpenter Street have any available units?
1841 South Carpenter Street has a unit available for $2,100 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 1841 South Carpenter Street have?
Some of 1841 South Carpenter Street's amenities include on-site laundry, hardwood floors, and oven. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1841 South Carpenter Street currently offering any rent specials?
1841 South Carpenter Street isn't currently offering any rent specials.
Is 1841 South Carpenter Street pet-friendly?
No, 1841 South Carpenter Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 1841 South Carpenter Street offer parking?
No, 1841 South Carpenter Street does not offer parking.
Does 1841 South Carpenter Street have units with washers and dryers?
No, 1841 South Carpenter Street does not offer units with in unit laundry.
Does 1841 South Carpenter Street have a pool?
No, 1841 South Carpenter Street does not have a pool.
Does 1841 South Carpenter Street have accessible units?
No, 1841 South Carpenter Street does not have accessible units.
Does 1841 South Carpenter Street have units with dishwashers?
No, 1841 South Carpenter Street does not have units with dishwashers.
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