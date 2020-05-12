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Sandy Springs, GA
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901 Abernathy Road
Last updated September 20 2019 at 7:46 PM

901 Abernathy Road

901 Abernathy Rd · No Longer Available
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Location

901 Abernathy Rd, Sandy Springs, GA 30328
Perimeter Center

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
walk in closets
gym
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
clubhouse
gym
pool
bbq/grill
sauna
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 901 Abernathy Road have any available units?
901 Abernathy Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Sandy Springs, GA.
What amenities does 901 Abernathy Road have?
Some of 901 Abernathy Road's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 901 Abernathy Road currently offering any rent specials?
901 Abernathy Road is not currently offering any rent specials.
Is 901 Abernathy Road pet-friendly?
No, 901 Abernathy Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Sandy Springs.
Does 901 Abernathy Road offer parking?
No, 901 Abernathy Road does not offer parking.
Does 901 Abernathy Road have units with washers and dryers?
Yes, 901 Abernathy Road offers units with in unit laundry.
Does 901 Abernathy Road have a pool?
Yes, 901 Abernathy Road has a pool.
Does 901 Abernathy Road have accessible units?
No, 901 Abernathy Road does not have accessible units.
Does 901 Abernathy Road have units with dishwashers?
Yes, 901 Abernathy Road has units with dishwashers.
Does 901 Abernathy Road have units with air conditioning?
No, 901 Abernathy Road does not have units with air conditioning.
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