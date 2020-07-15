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23305 Plantation Drive NE
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23305 Plantation Drive NE

23305 Plantation Drive Northeast · No Longer Available
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Location

23305 Plantation Drive Northeast, Atlanta, GA 30324
Pine Hills

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
gym
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
gym
parking
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 23305 Plantation Drive NE have any available units?
23305 Plantation Drive NE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Atlanta, GA.
How much is rent in Atlanta, GA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Atlanta Rent Report.
What amenities does 23305 Plantation Drive NE have?
Some of 23305 Plantation Drive NE's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 23305 Plantation Drive NE currently offering any rent specials?
23305 Plantation Drive NE is not currently offering any rent specials.
Is 23305 Plantation Drive NE pet-friendly?
No, 23305 Plantation Drive NE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Atlanta.
Does 23305 Plantation Drive NE offer parking?
Yes, 23305 Plantation Drive NE offers parking.
Does 23305 Plantation Drive NE have units with washers and dryers?
No, 23305 Plantation Drive NE does not offer units with in unit laundry.
Does 23305 Plantation Drive NE have a pool?
Yes, 23305 Plantation Drive NE has a pool.
Does 23305 Plantation Drive NE have accessible units?
No, 23305 Plantation Drive NE does not have accessible units.
Does 23305 Plantation Drive NE have units with dishwashers?
Yes, 23305 Plantation Drive NE has units with dishwashers.
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