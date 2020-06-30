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191 NW Hemphill School Rd
Last updated February 2 2020 at 5:21 AM

191 NW Hemphill School Rd

191 Hemphill School Rd NW · No Longer Available
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Location

191 Hemphill School Rd NW, Atlanta, GA 30331
Adamsville

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
garage
stainless steel
Unit Amenities
carpet
dishwasher
extra storage
fireplace
granite counters
oven
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
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parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 191 NW Hemphill School Rd have any available units?
191 NW Hemphill School Rd doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Atlanta, GA.
How much is rent in Atlanta, GA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Atlanta Rent Report.
What amenities does 191 NW Hemphill School Rd have?
Some of 191 NW Hemphill School Rd's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 191 NW Hemphill School Rd currently offering any rent specials?
191 NW Hemphill School Rd is not currently offering any rent specials.
Is 191 NW Hemphill School Rd pet-friendly?
Yes, 191 NW Hemphill School Rd is pet friendly.
Does 191 NW Hemphill School Rd offer parking?
Yes, 191 NW Hemphill School Rd offers parking.
Does 191 NW Hemphill School Rd have units with washers and dryers?
No, 191 NW Hemphill School Rd does not offer units with in unit laundry.
Does 191 NW Hemphill School Rd have a pool?
No, 191 NW Hemphill School Rd does not have a pool.
Does 191 NW Hemphill School Rd have accessible units?
No, 191 NW Hemphill School Rd does not have accessible units.
Does 191 NW Hemphill School Rd have units with dishwashers?
Yes, 191 NW Hemphill School Rd has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot.
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