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Pompano Beach, FL
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4351 lago dr , deerfie
Last updated May 18 2020 at 8:38 AM

4351 lago dr , deerfie

4351 Lago Dr · (201) 845-7300
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Location

4351 Lago Dr, Pompano Beach, FL 33064
Loch Lomond

Price and availability

INFO PROVIDED BY Sublet

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,650

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3 Bed · 2 Bath · 1 sqft

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Amenities

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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4351 lago dr , deerfie have any available units?
4351 lago dr , deerfie has a unit available for $2,650 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Pompano Beach, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Pompano Beach Rent Report.
What amenities does 4351 lago dr , deerfie have?
Some of 4351 lago dr , deerfie's amenities include in unit laundry, stainless steel, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4351 lago dr , deerfie currently offering any rent specials?
4351 lago dr , deerfie isn't currently offering any rent specials.
Is 4351 lago dr , deerfie pet-friendly?
No, 4351 lago dr , deerfie is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Pompano Beach.
Does 4351 lago dr , deerfie offer parking?
No, 4351 lago dr , deerfie does not offer parking.
Does 4351 lago dr , deerfie have units with washers and dryers?
Yes, 4351 lago dr , deerfie offers units with in unit laundry.
Does 4351 lago dr , deerfie have a pool?
Yes, 4351 lago dr , deerfie has a pool.
Does 4351 lago dr , deerfie have accessible units?
No, 4351 lago dr , deerfie does not have accessible units.
Does 4351 lago dr , deerfie have units with dishwashers?
No, 4351 lago dr , deerfie does not have units with dishwashers.
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