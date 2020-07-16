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Pompano Beach, FL
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2500 NE 19th St
Last updated June 21 2020 at 8:07 AM

2500 NE 19th St

2500 Northeast 19th Street · (954) 229-2222
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Location

2500 Northeast 19th Street, Pompano Beach, FL 33062
Avalon Harbor

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 631 · Avail. now

$3,500

3 Bed · 2 Bath

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Amenities

pet friendly
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Unit Amenities
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2500 NE 19th St have any available units?
2500 NE 19th St has a unit available for $3,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Pompano Beach, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Pompano Beach Rent Report.
What amenities does 2500 NE 19th St have?
Some of 2500 NE 19th St's amenities include pet friendly, recently renovated, and air conditioning. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2500 NE 19th St currently offering any rent specials?
2500 NE 19th St is not currently offering any rent specials.
Is 2500 NE 19th St pet-friendly?
Yes, 2500 NE 19th St is pet friendly.
Does 2500 NE 19th St offer parking?
No, 2500 NE 19th St does not offer parking.
Does 2500 NE 19th St have units with washers and dryers?
No, 2500 NE 19th St does not offer units with in unit laundry.
Does 2500 NE 19th St have a pool?
No, 2500 NE 19th St does not have a pool.
Does 2500 NE 19th St have accessible units?
No, 2500 NE 19th St does not have accessible units.
Does 2500 NE 19th St have units with dishwashers?
No, 2500 NE 19th St does not have units with dishwashers.
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