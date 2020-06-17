All apartments in Pompano Beach
Find more places like 1133 Rio Ct.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Pompano Beach, FL
/
1133 Rio Ct
Last updated April 3 2020 at 1:18 PM

1133 Rio Ct

1133 Rio Ct · (954) 336-2166
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Pompano Beach
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Pool
See all
2 Bedrooms
See all

Location

1133 Rio Ct, Pompano Beach, FL 33064
Northwest Pompano

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 1133 · Avail. now

$2,550

Click to see floorplan

3 Bed · 3 Bath

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
new construction
garage
stainless steel
Unit Amenities
carpet
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
gym
parking
playground
pool
garage
internet access
new construction
BE THE FIRST TO LIVE IN THIS JUST COMPLETED 3 BED, 2 1/2 BATH TOWNHOME IN VELEIROS AT CRYSTAL LAKE DEERFIELD BEACH! OPEN CONCEPT W/OVER 1600’, DREAM KITCHEN W/BRAND NEW STAINLESS STEEL APPLIANCES, LARGE ISLAND W/PENDENT LIGHTS, QUARTZ COUNTERS. TILE THROUGHOUT 1ST FL. MASTER SUITE W/EXPANSIVE WALK IN CLOSET, DUAL SINKS, WALK IN SHOWER W/SEP WATER CLOSET. GENEROUS SECOND AND THIRD BEDRMS W/LOTS OF CLOSET SPACE. 2ND BATH W/DUAL SINKS, TUB/SHOWER COMBO. LAUNDRY W/LARGE CAPACITY W/D. CARPET UPSTAIRS. HURRICANE WINDOWS/DOORS. HOME BUILT W/SMART PRODUCTS SUCH AS RING DOORBELL, WI-FI SMART LOCK CONTROLLED BY ALEXA. 1CG. EXPANSIVE WATER VIEWS, OUTSIDE PATIO, LARGE YARD. COMM POOL, FITNESS CENTER, CLUBHOUSE AND TOT LOT OPENING SOON! NEW, NEW, NEW – BE THE FIRST TO CALL THIS TOWNHOUSE HOME!!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1133 Rio Ct have any available units?
1133 Rio Ct has a unit available for $2,550 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Pompano Beach, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Pompano Beach Rent Report.
What amenities does 1133 Rio Ct have?
Some of 1133 Rio Ct's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1133 Rio Ct currently offering any rent specials?
1133 Rio Ct isn't currently offering any rent specials.
Is 1133 Rio Ct pet-friendly?
No, 1133 Rio Ct is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Pompano Beach.
Does 1133 Rio Ct offer parking?
Yes, 1133 Rio Ct does offer parking.
Does 1133 Rio Ct have units with washers and dryers?
Yes, 1133 Rio Ct offers units with in unit laundry.
Does 1133 Rio Ct have a pool?
Yes, 1133 Rio Ct has a pool.
Does 1133 Rio Ct have accessible units?
No, 1133 Rio Ct does not have accessible units.
Does 1133 Rio Ct have units with dishwashers?
Yes, 1133 Rio Ct has units with dishwashers.
Have a question for 1133 Rio Ct?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Island Club
3505 West Atlantic Boulevard
Pompano Beach, FL 33069
Pompano Palms Apartments
401 NW 34th St
Pompano Beach, FL 33313
Luzano
100 NW 33rd St
Pompano Beach, FL 33064
Avana Bayview
1631 S Federal Hwy
Pompano Beach, FL 33062
Bell Lighthouse Point
4611 N Federal Hwy
Pompano Beach, FL 33064
Linden Pointe
4411 N Federal Hwy
Pompano Beach, FL 33064
Broadstone Oceanside
1333 South Ocean Boulevard
Pompano Beach, FL 33062
Envy Pompano Beach
475 SE 1st Street
Pompano Beach, FL 33060

Similar Pages

Pompano Beach 1 BedroomsPompano Beach 2 Bedrooms
Pompano Beach Dog Friendly ApartmentsPompano Beach Pet Friendly Places
Pompano Beach Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Miami, FLFort Lauderdale, FLBoca Raton, FLWest Palm Beach, FLPembroke Pines, FLPlantation, FLCoral Springs, FL
Boynton Beach, FLMiramar, FLDelray Beach, FLHollywood, FLHialeah, FLSunrise, FLDoral, FL
Coconut Creek, FLDeerfield Beach, FLTamarac, FLCoral Gables, FLPalm Beach Gardens, FLWellington, FL

Nearby Neighborhoods

HighlandsPalm AireKendall Green
BeachCollier CitySnug Harbor
Loch LomondCypress Lakes

Apartments Near Colleges

Atlantic Technical CollegeBroward College
Carlos Albizu University-MiamiKeiser University-Ft Lauderdale
Miami Dade College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity