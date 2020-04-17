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6834 DOLCE STREET
Last updated May 4 2020 at 7:38 AM

6834 DOLCE STREET

6834 Dolce Street · No Longer Available
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Location

6834 Dolce Street, Orlando, FL 32819
Florida Center

Amenities

in unit laundry
dishwasher
garage
gym
pool
clubhouse
Unit Amenities
dishwasher
ice maker
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
gym
parking
pool
garage
LOCATION, LOCATION, LOCATION....BEAUTIFUL 2 STORY HOME IN THE GATED COMMUNITY OF TOSCANA. THIS TILED ROOF HOME HAS 4 BEDROOMS/ 3.5 BATHS/ 2 CAR GARAGE. THI HOME FEATURES LIVING ROOM OR OFFICE OPTIONS, FAMILY ROOM, EAT-IN KITCHEN, DOWNSTAIRS MASTER BEDROOM SUITE PLUS 2ND MASTER SUITE IN ADDITION 2 OTHER BEDROOMS UPSTAIRS PLUS A FABULOUS LOFT/BONUS ROOM ON THE SECOND FLOOR.
TOSCANA IS A BEAUTIFUL GATED COMMUNITY WITH FABULOUS AMENITIES INCLUDING A COMMUNITY POOL, CLUBHOUSE, FITNESS CENTER.
CLOSE TO I-4 AND ALL MAJOR HIGHWAYS, GREAT SCHOOLS, DR. PHILLIPS RESTAURANTS, AND THEME PARKS. MINUTES TO DOWNTOW.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6834 DOLCE STREET have any available units?
6834 DOLCE STREET doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Orlando, FL.
How much is rent in Orlando, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Orlando Rent Report.
What amenities does 6834 DOLCE STREET have?
Some of 6834 DOLCE STREET's amenities include in unit laundry, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6834 DOLCE STREET currently offering any rent specials?
6834 DOLCE STREET is not currently offering any rent specials.
Is 6834 DOLCE STREET pet-friendly?
No, 6834 DOLCE STREET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Orlando.
Does 6834 DOLCE STREET offer parking?
Yes, 6834 DOLCE STREET offers parking.
Does 6834 DOLCE STREET have units with washers and dryers?
Yes, 6834 DOLCE STREET offers units with in unit laundry.
Does 6834 DOLCE STREET have a pool?
Yes, 6834 DOLCE STREET has a pool.
Does 6834 DOLCE STREET have accessible units?
No, 6834 DOLCE STREET does not have accessible units.
Does 6834 DOLCE STREET have units with dishwashers?
Yes, 6834 DOLCE STREET has units with dishwashers.
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