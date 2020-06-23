All apartments in Orlando
Find more places like 5942 Mustang Manor.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Orlando, FL
/
5942 Mustang Manor
Last updated February 5 2020 at 10:39 PM

5942 Mustang Manor

5942 Mustang Place · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Orlando
See all
Engelwood Park
See all
1 Bedrooms
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

5942 Mustang Place, Orlando, FL 32822
Engelwood Park

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
new construction
microwave
range
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
new construction
LOCATION, LOCATION, LOCATION**BRAND NEW 2 BED + CONVERTIBLE DEN / 2.5 BATHS TOWNHOUSE**CONVENIENTLY & PERFECT LOCATED AT DAVIE. WALKING DISTANCE TO NOVA UNIVERSITY CLOSE TO THE NEW GUITER SEMINOLE HARD ROCK CASINO. 10 Mnts. TO FT LAUDERDALE HOLLYWOOD INTERNATIONAL AIRPORT,14 MINUTES TO THE BEACH & Steps from Downtown Davie. Very close to I75 and I95. HOME EQUIPPED WITH ALEXA AND RING. GREAT FOR SPECTACULAR VIEW TO THE LAKE FROM HIS KITCHEN, MASTER ROOM AND FAMILY ROOM AND THE HARD ROCK GUITAR!!! THIS QUIET COMMUNITY IS PERFECT FOR FAMILIES, COLLEGE STUDENTS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5942 Mustang Manor have any available units?
5942 Mustang Manor doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Orlando, FL.
How much is rent in Orlando, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Orlando Rent Report.
What amenities does 5942 Mustang Manor have?
Some of 5942 Mustang Manor's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5942 Mustang Manor currently offering any rent specials?
5942 Mustang Manor is not currently offering any rent specials.
Is 5942 Mustang Manor pet-friendly?
No, 5942 Mustang Manor is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Orlando.
Does 5942 Mustang Manor offer parking?
No, 5942 Mustang Manor does not offer parking.
Does 5942 Mustang Manor have units with washers and dryers?
Yes, 5942 Mustang Manor offers units with in unit laundry.
Does 5942 Mustang Manor have a pool?
No, 5942 Mustang Manor does not have a pool.
Does 5942 Mustang Manor have accessible units?
No, 5942 Mustang Manor does not have accessible units.
Does 5942 Mustang Manor have units with dishwashers?
Yes, 5942 Mustang Manor has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 3 spaces/unit.
Helpful Articles
Tips for Finding an Apartment in One Week
What is Prorated Rent? (And How To Calculate It)
How to Break a Lease Without a Penalty or with Minimal Losses
How to Transfer Utilities to Your New Apartment
Report Card: What Are the Top U.S. Metros for Millennials?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Lakeshore at East Mil
1717 W Holden Avenue
Orlando, FL 32839
Sabal Palm at Lake Buena Vista
13675 Lake Vining Dr
Orlando, FL 32821
Canopy Apartment Villas
5762 Folkstone Ln
Orlando, FL 32822
Tortuga Bay
12932 Mallory Cir
Orlando, FL 32828
Coda
13645 East Colonial Drive
Orlando, FL 32826
Montevista at Windermere
6421 Conroy Rd
Orlando, FL 32835
The Estates At Park Avenue
2801 Biltmore Park Drive
Orlando, FL 32835
Baldwin Harbor
1711 Jake St
Orlando, FL 32814

Similar Pages

Orlando 1 BedroomsOrlando 2 Bedrooms
Orlando Dog Friendly ApartmentsOrlando Pet Friendly Places
Orlando Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Melbourne, FLLakeland, FLKissimmee, FLPalm Bay, FL
Daytona Beach, FLAltamonte Springs, FLSanford, FLWinter Park, FL
Alafaya, FLPort Orange, FLWinter Garden, FLClermont, FL

Nearby Neighborhoods

Metro WestAirport NorthKirkman North
MilleniaBaldwin ParkVista East
South SemoranCentral Business District

Apartments Near Colleges

Orange Technical College-Orlando CampusValencia College
Bethune-Cookman UniversityDaytona State College
Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach