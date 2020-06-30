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3368 ROBERT TRENT JONES DRIVE
Last updated March 7 2020 at 2:32 AM

3368 ROBERT TRENT JONES DRIVE

3368 Robert Trends Jones Drive · No Longer Available
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Location

3368 Robert Trends Jones Drive, Orlando, FL 32835
Metro West

Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
walk in closets
elevator
alarm system
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
extra storage
granite counters
ice maker
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
alarm system
elevator
on-site laundry
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3368 ROBERT TRENT JONES DRIVE have any available units?
3368 ROBERT TRENT JONES DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Orlando, FL.
How much is rent in Orlando, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Orlando Rent Report.
What amenities does 3368 ROBERT TRENT JONES DRIVE have?
Some of 3368 ROBERT TRENT JONES DRIVE's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3368 ROBERT TRENT JONES DRIVE currently offering any rent specials?
3368 ROBERT TRENT JONES DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 3368 ROBERT TRENT JONES DRIVE pet-friendly?
No, 3368 ROBERT TRENT JONES DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Orlando.
Does 3368 ROBERT TRENT JONES DRIVE offer parking?
No, 3368 ROBERT TRENT JONES DRIVE does not offer parking.
Does 3368 ROBERT TRENT JONES DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 3368 ROBERT TRENT JONES DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 3368 ROBERT TRENT JONES DRIVE have a pool?
No, 3368 ROBERT TRENT JONES DRIVE does not have a pool.
Does 3368 ROBERT TRENT JONES DRIVE have accessible units?
No, 3368 ROBERT TRENT JONES DRIVE does not have accessible units.
Does 3368 ROBERT TRENT JONES DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 3368 ROBERT TRENT JONES DRIVE has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.
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