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13123 Granger Ave
Last updated August 14 2019 at 9:25 AM

13123 Granger Ave

13123 Granger Avenue · No Longer Available
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Location

13123 Granger Avenue, Orlando, FL 32827
Lake Nona

Amenities

garage
walk in closets
gym
pool
internet access
Unit Amenities
walk in closets
Property Amenities
gym
parking
pool
garage
internet access
13123 Granger Ave Available 08/16/19 Listing Agent: Valerie Thomas 321-388-1987 realtor_valeriethomas@outlook.com - BRAND NEW GARAGE APARTMENT!! You can be the first one living in this VERY spacious, luxurious apartment with 2 walk in closets and large family room and plenty of cabinets in the kitchen too! LOCATED IN LAUREATE PARK / LAKE NONA MEDICAL CITY! PERFECT FOR A MEDICAL PROFESSIONAL OR SOMEONE WHO ATTENDS THE UCF MEDICAL SCHOOL. THE RENTAL INCLUDES 1GIG OF INTERNET, BASIC CABLE WITH HBO, ELECTRICITY, WATER AND YOU WILL HAVE ACCESS TO THE LP FIT GYM, GREAT RESORT POOL WITH CABANAS AND SEVERAL RESTAURANTS. BEAUTIFUL COMMUNITY WITH WALKING/JOGGING TRAILS AND DESIGNATED BIKE BATHS THROUGHOUT THE NEIGHBORHOOD... ONLY PARKING ON THE STREET FOR TENANTS WITHOUT PARKING IN GARAGE. SORRY NO PETS AND NO SMOKING PLEASE! First, Last Months and Security Deposit required.

No Pets Allowed

(RLNE5079822)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 13123 Granger Ave have any available units?
13123 Granger Ave doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Orlando, FL.
How much is rent in Orlando, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Orlando Rent Report.
What amenities does 13123 Granger Ave have?
Some of 13123 Granger Ave's amenities include garage, walk in closets, and gym. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 13123 Granger Ave currently offering any rent specials?
13123 Granger Ave is not currently offering any rent specials.
Is 13123 Granger Ave pet-friendly?
No, 13123 Granger Ave is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Orlando.
Does 13123 Granger Ave offer parking?
Yes, 13123 Granger Ave offers parking.
Does 13123 Granger Ave have units with washers and dryers?
No, 13123 Granger Ave does not offer units with in unit laundry.
Does 13123 Granger Ave have a pool?
Yes, 13123 Granger Ave has a pool.
Does 13123 Granger Ave have accessible units?
No, 13123 Granger Ave does not have accessible units.
Does 13123 Granger Ave have units with dishwashers?
No, 13123 Granger Ave does not have units with dishwashers.
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