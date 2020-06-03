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Jacksonville, FL
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4841 BRIERWOOD RD
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

4841 BRIERWOOD RD

4841 Brierwood Road · No Longer Available
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Location

4841 Brierwood Road, Jacksonville, FL 32257
Craven

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
ice maker
in unit laundry
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
TENANT OCCUPPIED, MUST HAVE CONFIRMED APPOINTMENT. DO NOT APPROACH DOOR OR YARD. RECENTLY UPDATED WITH NEW PAINT, TILE (all hard floors), NEW STAINLESS APPLIANCES IN KITCHEN, PAINTED INSIDE AND OUT. HOME HAS 2 BEDROOM 2 BATH HOME HAS AN ENORMOUS MASTER BEDROOM (FORMERLY TWO BEDROOMS), STUDY/DINING OR 3RD BEDROOM-NO CLOSET), LARGE FAMILY ROOM, EAT IN KITCHEN, INSIDE LAUNDRY WITH WASHER & DRYER, LARGE FENCED IN BACKYARD, SOLAR/ELECTRIC WATER HEATER AND CEILING FANS, 2 CAR GARAGE & GARAGE DOOR OPENER, . BOTH BATHROOMS HAVE SHOWER (NO TUB).

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4841 BRIERWOOD RD have any available units?
4841 BRIERWOOD RD doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Jacksonville, FL.
How much is rent in Jacksonville, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Jacksonville Rent Report.
What amenities does 4841 BRIERWOOD RD have?
Some of 4841 BRIERWOOD RD's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4841 BRIERWOOD RD currently offering any rent specials?
4841 BRIERWOOD RD isn't currently offering any rent specials.
Is 4841 BRIERWOOD RD pet-friendly?
No, 4841 BRIERWOOD RD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Jacksonville.
Does 4841 BRIERWOOD RD offer parking?
Yes, 4841 BRIERWOOD RD does offer parking.
Does 4841 BRIERWOOD RD have units with washers and dryers?
Yes, 4841 BRIERWOOD RD offers units with in unit laundry.
Does 4841 BRIERWOOD RD have a pool?
No, 4841 BRIERWOOD RD does not have a pool.
Does 4841 BRIERWOOD RD have accessible units?
No, 4841 BRIERWOOD RD does not have accessible units.
Does 4841 BRIERWOOD RD have units with dishwashers?
Yes, 4841 BRIERWOOD RD has units with dishwashers.
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