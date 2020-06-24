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1206 Belvedere Avenue
Last updated April 2 2019 at 10:45 AM

1206 Belvedere Avenue

1206 Belvedere Ave · No Longer Available
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Location

1206 Belvedere Ave, Jacksonville, FL 32205
Avondale

Amenities

w/d hookup
pet friendly
recently renovated
air conditioning
carpet
Unit Amenities
air conditioning
carpet
w/d hookup
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
1206 Belvedere Avenue Available 04/08/19 AVAILABLE FOR MOVE-IN SOON: FOR RENT: 3BR/1BA CHARMING AVONDALE BUNGALOW - ALL BRICK HOME IN THE DESIRABLE RIVERSIDE AREA NEAR THE SHOPS ON EDGEWOOD AVE IN MURRAY HILL AND JUST BLOCKS FROM ROBERT E LEE HIGH. HOME FEATURES LOTS OF CHARM. BONUS/SUN ROOM. WASHER DRYER HOOKUP AVAILABLE INSIDE HOME. CENTRAL HEAT AND AIR CONDITIONING. NEW CARPET AND PADDING TO BE INSTALLED IN THE SUNROOM. RENOVATED WITHIN LAST 3 YEARS: BATHROOM WITH NEW TUB. VANITY, TOILET, FLOORING, AND TILE. HOME IS CURRENTLY BEING FULLY PAINTED INSIDE.

PLEASE NOTE THAT THIS HOME IS LOCATED ON THE CORNER OF BELVEDERE AND ROOSEVELT BLVD WHICH IS A HIGH TRAFFIC AREA DURING RUSH HOURS AND THAT IS THE REASON THE HOME IS MARKETED AT THIS DISCOUNTED RATE FOR THE AREA. PLEASE DRIVE BY THE HOME TO CHECK IT OUT!

(RLNE2348622)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1206 Belvedere Avenue have any available units?
1206 Belvedere Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Jacksonville, FL.
How much is rent in Jacksonville, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Jacksonville Rent Report.
What amenities does 1206 Belvedere Avenue have?
Some of 1206 Belvedere Avenue's amenities include w/d hookup, pet friendly, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1206 Belvedere Avenue currently offering any rent specials?
1206 Belvedere Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 1206 Belvedere Avenue pet-friendly?
Yes, 1206 Belvedere Avenue is pet friendly.
Does 1206 Belvedere Avenue offer parking?
No, 1206 Belvedere Avenue does not offer parking.
Does 1206 Belvedere Avenue have units with washers and dryers?
No, 1206 Belvedere Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 1206 Belvedere Avenue have a pool?
No, 1206 Belvedere Avenue does not have a pool.
Does 1206 Belvedere Avenue have accessible units?
No, 1206 Belvedere Avenue does not have accessible units.
Does 1206 Belvedere Avenue have units with dishwashers?
No, 1206 Belvedere Avenue does not have units with dishwashers.
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