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6470 Custer Street
Last updated June 18 2020 at 4:48 AM

6470 Custer Street

6470 Custer Street · (954) 314-2855
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Location

6470 Custer Street, Hollywood, FL 33024
Driftwood

Price and availability

INFO PROVIDED BY reallyo

4 Bedrooms

Unit 1 · Avail. now

$2,100

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4 Bed · 2 Bath · 1628 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
pet friendly
pool
Unit Amenities
in unit laundry
patio / balcony
Property Amenities
pet friendly
pool
6470 Custer Street Apt #1, Hollywood, FL 33024 - 4 BR 2 BA Single-Family Home. Listing uploaded and marketed by A Rodriguez, Hh List Realty, (954) 314-2855. Available from: 06/07/2020. Pets: allowed. Ref# 11083G5A8 SPACIOUS SINGLE FAMILY POOL HOME WITH 4 BEDROOMS / 2 BATHROOMS WITH TILE AND LAMINATE FLOORS, WASHER & DRYER, AND COVERED PATIO. THE PROPERTY IS CLOSE TO MAJOR ROADS, I-95 AND TURNPIKE, SCHOOLS, SHOPPING AND DINING. TENANT IS RESPONSIBLE FOR ALL UTILITIES INCLUDING WATER/SEWER, AND LAWN CARE. POOL SERVICE IS INCLUDED. ONE PET ALLOWED, NO AGGRESSIVE BREED, $250 NON-REFUNDABLE PET FEE APPLIES. MOVE IN WITH FIRST MONTH RENT PLUS ONE MONTH SECURITY DEPOSIT WITH CREDIT OVER 650 (ADDITIONAL SECURITY DEPOSIT REQUIRED TO MOVE IN WITH LOWER CREDIT). NO HOA, FAST APPROVAL. [ Published 18-Jun-20 / ID 3580646 ]

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6470 Custer Street have any available units?
6470 Custer Street has a unit available for $2,100 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Hollywood, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Hollywood Rent Report.
What amenities does 6470 Custer Street have?
Some of 6470 Custer Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6470 Custer Street currently offering any rent specials?
6470 Custer Street isn't currently offering any rent specials.
Is 6470 Custer Street pet-friendly?
Yes, 6470 Custer Street is pet friendly.
Does 6470 Custer Street offer parking?
No, 6470 Custer Street does not offer parking.
Does 6470 Custer Street have units with washers and dryers?
Yes, 6470 Custer Street offers units with in unit laundry.
Does 6470 Custer Street have a pool?
Yes, 6470 Custer Street has a pool.
Does 6470 Custer Street have accessible units?
No, 6470 Custer Street does not have accessible units.
Does 6470 Custer Street have units with dishwashers?
No, 6470 Custer Street does not have units with dishwashers.
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