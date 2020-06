Amenities

in unit laundry patio / balcony dishwasher pet friendly recently renovated gym

Unit Amenities dishwasher in unit laundry patio / balcony recently renovated Property Amenities cats allowed dogs allowed pet friendly gym playground pool bbq/grill tennis court

3660 North 56th Avenue Apt #620, Hollywood, FL 33021 - 1 BR 1 BA Condo. Listing uploaded and marketed by Gustavo Ramos, ECHO INTERNATIONAL REALTY LLC, (305) 731-1242. Available from: 06/04/2020. Pets: Cats, Small dogs, Large dogs allowed. 3660 N 56th Ave # 620 HOLLYWOOD, FL 3302. MOVING COST: $3,810, FIRST, LAST AND SECURITY. APPLICATION FEE $110. OWNER WANTS 680 MINIMUM CREDIT SCORE. ASSOCIATION TAKES 2 WEEKS FOR APPROVAL. BEAUTIFUL TOTALLY RENOVATED CONDO 1 BEDROOM 1 BATHROOM, CENTRALLY LOCATED, VERY CLOSE TO HARD ROCK HOTEL AND CASINO. WALKING DISTANCE FROM LA FITNESS, SHERIDAN SHOPPING PLAZA, SUPERMARKETS, PHARMACIES AND RESTAURANTS AS WELL AS MAIN ROADS LIKE 441 AND TURNPIKE.THE UNIT ITSELF IS VERY SPACIOUS WITH A LARGE WALKING CLOSET AND BEAUTIFUL KITCHEN, EQUIPPED WITH WASHER, DRYER, DISHWASHER. VERY COMFORTABLE HOME WITH A NICE LAKE, CONDO OFFERS, TENNIS COURT, PLAYGROUND, BARBECUE AREAS, GYM, SWIMMING POOL & MORE. PETS ARE WELCOME WITH A $300 PET FEE NONREFUNDABLE MAXIMUM WEIGHT 40 POUNDS, AS PER CONDO. WILL GO FAST. 3660 N 56th Ave # 620 HOLLYWOOD, FL 3302. COSTO MÓVIL: $ 3,810, PRIMERO, ÚLTIMO Y SEGURO. TARIFA DE SOLICITUD $ 110. EL PROPIETARIO QUIERE UNA PUNTUACIÓN DE CRÉDITO MÍNIMA DE 680. LA ASOCIACIÓN TOMA 2 SEMANAS PARA SU APROBACIÓN. HERMOSO CONDOMINIO TOTALMENTE RENOVADO 1 DORMITORIO 1 BAÑO, CENTRALMENTE UBICADO, MUY CERCA DEL HARD ROCK HOTEL Y CASINO. DISTANCIA A PIE DE LA FITNESS, SHERIDAN SHOPPING PLAZA, SUPERMERCADOS, FARMACIAS Y RESTAURANTES, ASÍ COMO LAS CARRETERAS PRINCIPALES COMO 441 Y TURNPIKE. CASA MUY CÓMODA CON UN LAGO AGRADABLE, OFERTAS DE CONDOMINIO, PISTA DE TENIS, PATIO DE JUEGOS, ÁREAS DE BARBACOA, GIMNASIO, PISCINA Y MÁS. LAS MASCOTAS SON BIENVENIDAS CON UNA TARIFA DE $ 300 POR MASCOTA PESO MÁXIMO NO REEMBOLSABLE 40 LIBRAS, SEGÚN EL CONDOMINIO. Irá rápido [ Published 21-Jun-20 / ID 3573810 ]