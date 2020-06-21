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3660 North 56th Avenue
Last updated June 21 2020 at 4:50 AM

3660 North 56th Avenue

3660 North 56th Avenue · (305) 731-1242
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Location

3660 North 56th Avenue, Hollywood, FL 33021
441 Corridor

Price and availability

INFO PROVIDED BY reallyo

1 Bedroom

Unit 620 · Avail. now

$1,270

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1 Bed · 1 Bath · 659 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
recently renovated
gym
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
gym
playground
pool
bbq/grill
tennis court
3660 North 56th Avenue Apt #620, Hollywood, FL 33021 - 1 BR 1 BA Condo. Listing uploaded and marketed by Gustavo Ramos, ECHO INTERNATIONAL REALTY LLC, (305) 731-1242. Available from: 06/04/2020. Pets: Cats, Small dogs, Large dogs allowed. 3660 N 56th Ave # 620 HOLLYWOOD, FL 3302. MOVING COST: $3,810, FIRST, LAST AND SECURITY. APPLICATION FEE $110. OWNER WANTS 680 MINIMUM CREDIT SCORE. ASSOCIATION TAKES 2 WEEKS FOR APPROVAL. BEAUTIFUL TOTALLY RENOVATED CONDO 1 BEDROOM 1 BATHROOM, CENTRALLY LOCATED, VERY CLOSE TO HARD ROCK HOTEL AND CASINO. WALKING DISTANCE FROM LA FITNESS, SHERIDAN SHOPPING PLAZA, SUPERMARKETS, PHARMACIES AND RESTAURANTS AS WELL AS MAIN ROADS LIKE 441 AND TURNPIKE.THE UNIT ITSELF IS VERY SPACIOUS WITH A LARGE WALKING CLOSET AND BEAUTIFUL KITCHEN, EQUIPPED WITH WASHER, DRYER, DISHWASHER. VERY COMFORTABLE HOME WITH A NICE LAKE, CONDO OFFERS, TENNIS COURT, PLAYGROUND, BARBECUE AREAS, GYM, SWIMMING POOL & MORE. PETS ARE WELCOME WITH A $300 PET FEE NONREFUNDABLE MAXIMUM WEIGHT 40 POUNDS, AS PER CONDO. WILL GO FAST. 3660 N 56th Ave # 620 HOLLYWOOD, FL 3302. COSTO MÓVIL: $ 3,810, PRIMERO, ÚLTIMO Y SEGURO. TARIFA DE SOLICITUD $ 110. EL PROPIETARIO QUIERE UNA PUNTUACIÓN DE CRÉDITO MÍNIMA DE 680. LA ASOCIACIÓN TOMA 2 SEMANAS PARA SU APROBACIÓN. HERMOSO CONDOMINIO TOTALMENTE RENOVADO 1 DORMITORIO 1 BAÑO, CENTRALMENTE UBICADO, MUY CERCA DEL HARD ROCK HOTEL Y CASINO. DISTANCIA A PIE DE LA FITNESS, SHERIDAN SHOPPING PLAZA, SUPERMERCADOS, FARMACIAS Y RESTAURANTES, ASÍ COMO LAS CARRETERAS PRINCIPALES COMO 441 Y TURNPIKE. CASA MUY CÓMODA CON UN LAGO AGRADABLE, OFERTAS DE CONDOMINIO, PISTA DE TENIS, PATIO DE JUEGOS, ÁREAS DE BARBACOA, GIMNASIO, PISCINA Y MÁS. LAS MASCOTAS SON BIENVENIDAS CON UNA TARIFA DE $ 300 POR MASCOTA PESO MÁXIMO NO REEMBOLSABLE 40 LIBRAS, SEGÚN EL CONDOMINIO. Irá rápido [ Published 21-Jun-20 / ID 3573810 ]

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3660 North 56th Avenue have any available units?
3660 North 56th Avenue has a unit available for $1,270 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Hollywood, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Hollywood Rent Report.
What amenities does 3660 North 56th Avenue have?
Some of 3660 North 56th Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3660 North 56th Avenue currently offering any rent specials?
3660 North 56th Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 3660 North 56th Avenue pet-friendly?
Yes, 3660 North 56th Avenue is pet friendly.
Does 3660 North 56th Avenue offer parking?
No, 3660 North 56th Avenue does not offer parking.
Does 3660 North 56th Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 3660 North 56th Avenue offers units with in unit laundry.
Does 3660 North 56th Avenue have a pool?
Yes, 3660 North 56th Avenue has a pool.
Does 3660 North 56th Avenue have accessible units?
No, 3660 North 56th Avenue does not have accessible units.
Does 3660 North 56th Avenue have units with dishwashers?
Yes, 3660 North 56th Avenue has units with dishwashers.
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