All apartments in Hollywood
Find more places like 3101 S Ocean dr.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Hollywood, FL
/
3101 S Ocean dr
Last updated May 23 2020 at 8:46 AM

3101 S Ocean dr

3101 South Ocean Drive · (941) 416-1909
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Hollywood
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all
1 Bedrooms
See all

Location

3101 South Ocean Drive, Hollywood, FL 33019
South Beach

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 1203 · Avail. now

$4,600

Click to see floorplan

2 Bed · 3 Bath · 1733 sqft

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
new construction
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
furnished
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
basketball court
clubhouse
elevator
gym
pool
pool table
bbq/grill
media room
new construction
sauna
tennis court
valet service
yoga
BREATHTAKING OCEAN & INTRACOASTAL VIEWS in this 5 STAR CONDO! TURN-KEY FURNISHED (OR UNFURNISHED upon request)! PRIVATE ELEVATOR takes you to this 2/2.5 CONDO w/EXPANSIVE BALCONY & MARBLE TILE FLOOR throughout has PERFECT OPEN FLOOR PLAN. DREAM KITCHEN w/GRANITE TOP, TILE backsplash, SNAIDERO CABINETRY, MIELE DISHWASHER, THERMADOR COOK TOP & SUBZERO overlooking to SPACIOUS LIVING/DINING ROOM w/STUNNING OCEAN VIEWS! MASTER SUITE has EVERYTHING you WISH FOR:DOUBLE VANITIES,HUGE WALK IN SHOWER, JACUZZI TUB, WALK-IN CLOSET!5 STAR AMENITIES include:BEACH LOUNGE & TOWEL service, INFINITY POOL,WHIRLPOOL,SAUNA,TENNIS/BASKETBALL COURT, MEDIA ROOM,CLUBHOUSE, 2-STORY GYM W/YOGA,ZUMBA, FITNESS CLASSES, MASSAGE/BILLIARD/MEETING ROOM, 24 HOUR VALET SERVICE & MUCH MORE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3101 S Ocean dr have any available units?
3101 S Ocean dr has a unit available for $4,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Hollywood, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Hollywood Rent Report.
What amenities does 3101 S Ocean dr have?
Some of 3101 S Ocean dr's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3101 S Ocean dr currently offering any rent specials?
3101 S Ocean dr isn't currently offering any rent specials.
Is 3101 S Ocean dr pet-friendly?
No, 3101 S Ocean dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Hollywood.
Does 3101 S Ocean dr offer parking?
No, 3101 S Ocean dr does not offer parking.
Does 3101 S Ocean dr have units with washers and dryers?
Yes, 3101 S Ocean dr offers units with in unit laundry.
Does 3101 S Ocean dr have a pool?
Yes, 3101 S Ocean dr has a pool.
Does 3101 S Ocean dr have accessible units?
No, 3101 S Ocean dr does not have accessible units.
Does 3101 S Ocean dr have units with dishwashers?
Yes, 3101 S Ocean dr has units with dishwashers.
Have a question for 3101 S Ocean dr?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Circ Residences
1848 Polk St
Hollywood, FL 33022
The Upton Apartment Homes (Formerly Known as Windsor Apartment Homes)
911 S Park Rd
Hollywood, FL 33021
The EnV
812 S Park Rd
Hollywood, FL 33312
Halcyon
6741 Johnson St
Hollywood, FL 33024
The Club at Emerald Waters
4000 N 56th Ave
Hollywood, FL 33021
Parc Station
2300 N 29th Ave
Hollywood, FL 33020

Similar Pages

Hollywood 1 BedroomsHollywood 2 Bedrooms
Hollywood Apartments with ParkingHollywood Dog Friendly Apartments
Hollywood Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Miami, FLFort Lauderdale, FLBoca Raton, FLWest Palm Beach, FLPembroke Pines, FLPlantation, FLCoral Springs, FLBoynton Beach, FL
Miramar, FLDelray Beach, FLDavie, FLPompano Beach, FLHialeah, FLSunrise, FLDoral, FLCoconut Creek, FL
Deerfield Beach, FLTamarac, FLCoral Gables, FLPalm Beach Gardens, FLWellington, FLLauderhill, FLMargate, FLMiami Beach, FL

Nearby Neighborhoods

Dania BeachHollywood HillsBoulevard Heights
Hollywood Lakes441 CorridorPark East
Royal PoincianaHillcrest

Apartments Near Colleges

Sheridan Technical CollegeAtlantic Technical College
Broward CollegeCarlos Albizu University-Miami
Keiser University-Ft Lauderdale
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity