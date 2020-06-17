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140 S Dixie Hwy 921
Last updated June 15 2020 at 5:19 PM

140 S Dixie Hwy 921

140 S Dixie Hwy · (754) 300-9611
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Location

140 S Dixie Hwy, Hollywood, FL 33020
Highland Garden

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INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit Unit 921 · Avail. now

$1,900

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2 Bed · 2 Bath

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Amenities

in unit laundry
granite counters
garbage disposal
dishwasher
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
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Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/291678
Property Id 291678

No Pets Allowed

(RLNE5824966)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 140 S Dixie Hwy 921 have any available units?
140 S Dixie Hwy 921 has a unit available for $1,900 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Hollywood, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Hollywood Rent Report.
What amenities does 140 S Dixie Hwy 921 have?
Some of 140 S Dixie Hwy 921's amenities include in unit laundry, granite counters, and garbage disposal. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 140 S Dixie Hwy 921 currently offering any rent specials?
140 S Dixie Hwy 921 isn't currently offering any rent specials.
Is 140 S Dixie Hwy 921 pet-friendly?
No, 140 S Dixie Hwy 921 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Hollywood.
Does 140 S Dixie Hwy 921 offer parking?
No, 140 S Dixie Hwy 921 does not offer parking.
Does 140 S Dixie Hwy 921 have units with washers and dryers?
Yes, 140 S Dixie Hwy 921 offers units with in unit laundry.
Does 140 S Dixie Hwy 921 have a pool?
No, 140 S Dixie Hwy 921 does not have a pool.
Does 140 S Dixie Hwy 921 have accessible units?
No, 140 S Dixie Hwy 921 does not have accessible units.
Does 140 S Dixie Hwy 921 have units with dishwashers?
Yes, 140 S Dixie Hwy 921 has units with dishwashers.
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