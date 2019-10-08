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1761 NE 52nd St
Last updated April 29 2020 at 5:02 AM

1761 NE 52nd St

1761 Northeast 52nd Street · (954) 459-0337
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Location

1761 Northeast 52nd Street, Fort Lauderdale, FL 33334
Coral Ridge Isles

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 1 · Avail. now

$1,625

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 909 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1761 NE 52nd St have any available units?
1761 NE 52nd St has a unit available for $1,625 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Fort Lauderdale, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fort Lauderdale Rent Report.
What amenities does 1761 NE 52nd St have?
Some of 1761 NE 52nd St's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1761 NE 52nd St currently offering any rent specials?
1761 NE 52nd St isn't currently offering any rent specials.
Is 1761 NE 52nd St pet-friendly?
No, 1761 NE 52nd St is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fort Lauderdale.
Does 1761 NE 52nd St offer parking?
Yes, 1761 NE 52nd St does offer parking.
Does 1761 NE 52nd St have units with washers and dryers?
Yes, 1761 NE 52nd St offers units with in unit laundry.
Does 1761 NE 52nd St have a pool?
No, 1761 NE 52nd St does not have a pool.
Does 1761 NE 52nd St have accessible units?
No, 1761 NE 52nd St does not have accessible units.
Does 1761 NE 52nd St have units with dishwashers?
Yes, 1761 NE 52nd St has units with dishwashers.
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