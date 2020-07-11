1510 SE 15th St

Amenities
A WONDERFUL, FRIENDLY, LOW-KEY CONDO COMPLEX, MINUTES FROM DOWNTOWN FT. LAUD., AIRPORT,
PORT EVERGLADES, BEACHES & LAS OLAS! NEWER AC & TILE THROUGHOUT! FANTASTIC RENTAL!
BEAUTIFUL ONE BEDROOM UNIT WITH A SCREENED IN BALCONY OVERLOOKING THE OCEAN ACCESS
CANAL. UNIT HAS GATED PARKING, LAUNDRY FACILITY ON SITE, H2o FRONT POOL & BOAT DOCKS ALONG
THE SOUTH SIDE OF BUILDING. COME HOME, RELAX & ENJOY THE WATERFRONT BREEZES AS YOU WATCH
THE BOATS GO BY! CREDIT SCORE 700+. NO SMOKERS PER LANDLORD!