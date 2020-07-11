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Fort Lauderdale, FL
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1510 SE 15th St
Last updated July 1 2020 at 11:41 PM

1510 SE 15th St

1510 Southeast 15th Street · (954) 396-5900
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Location

1510 Southeast 15th Street, Fort Lauderdale, FL 33316
Harbordale

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 304 · Avail. now

$1,450

1 Bed · 1 Bath · 660 sqft

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
pool
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
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ice maker
oven
patio / balcony
range
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1510 SE 15th St have any available units?
1510 SE 15th St has a unit available for $1,450 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Fort Lauderdale, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fort Lauderdale Rent Report.
What amenities does 1510 SE 15th St have?
Some of 1510 SE 15th St's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1510 SE 15th St currently offering any rent specials?
1510 SE 15th St is not currently offering any rent specials.
Is 1510 SE 15th St pet-friendly?
No, 1510 SE 15th St is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fort Lauderdale.
Does 1510 SE 15th St offer parking?
Yes, 1510 SE 15th St offers parking.
Does 1510 SE 15th St have units with washers and dryers?
No, 1510 SE 15th St does not offer units with in unit laundry.
Does 1510 SE 15th St have a pool?
Yes, 1510 SE 15th St has a pool.
Does 1510 SE 15th St have accessible units?
No, 1510 SE 15th St does not have accessible units.
Does 1510 SE 15th St have units with dishwashers?
Yes, 1510 SE 15th St has units with dishwashers.
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