All apartments in Doral
Find more places like 5253 NW 94th Doral Pl.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Doral, FL
/
5253 NW 94th Doral Pl
Last updated July 3 2020 at 7:23 PM

5253 NW 94th Doral Pl

5253 Northwest 94th Doral Place · (305) 788-8170
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Doral
See all
2 Bedrooms, 2 Bathrooms
See all
Apartments with Washer-Dryer
See all
Apartments with Gym
See all
Apartments with Parking
See all

Location

5253 Northwest 94th Doral Place, Doral, FL 33178
Doral Resort and Country Club

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$4,500

3 Bed · 3 Bath

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
furnished
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
*DORAL ESTATES* GOLFER’S PARADISE * THIS LOVELY ONE STORY MEDITERRANEAN UPDATED HOME IS LOCATED ON THE PRESTIGIOUS TRUMP NATIONAL DORAL GOLF COURSE COMMUNITY AND A SHORT GOLF CART RIDE TO THE COURSE. IT FEATURES 3 BEDROOMS, 2.5 BATHS, BEAUTIFUL KITCHEN WITH NEWER STAINLESS STEELE APPLIANCES AND GRANITE COUNTERTOPS, FAMILY ROOM HAS BUILT- IN WOOD CABINET, FORMAL DINING ROOM, TILE FLOORS, LOVELY WINDOW TREATMENTS, 2 CAR GARAGE AND MUCH MORE. COMMUNITY OFFERS 24 HR. MANNED GUARDHOUSE AND PRIVATE SECURITY PATROL. EASY ACCESS TO FLORIDA TURNPIKE, PALMETTO 826 AND MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT. ENJOY THE MANY GREAT RESTAURANTS AROUND DORAL FOR YOUR DINING EXPERIENCE. THIS PROPERTY IS ALSO FOR SALE ML#A10730406. CAN WE RENTED FURNISHED. A MUST SEE. EASY TO SHOW

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5253 NW 94th Doral Pl have any available units?
5253 NW 94th Doral Pl has a unit available for $4,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 5253 NW 94th Doral Pl have?
Some of 5253 NW 94th Doral Pl's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5253 NW 94th Doral Pl currently offering any rent specials?
5253 NW 94th Doral Pl is not currently offering any rent specials.
Is 5253 NW 94th Doral Pl pet-friendly?
No, 5253 NW 94th Doral Pl is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Doral.
Does 5253 NW 94th Doral Pl offer parking?
Yes, 5253 NW 94th Doral Pl offers parking.
Does 5253 NW 94th Doral Pl have units with washers and dryers?
Yes, 5253 NW 94th Doral Pl offers units with in unit laundry.
Does 5253 NW 94th Doral Pl have a pool?
No, 5253 NW 94th Doral Pl does not have a pool.
Does 5253 NW 94th Doral Pl have accessible units?
No, 5253 NW 94th Doral Pl does not have accessible units.
Does 5253 NW 94th Doral Pl have units with dishwashers?
Yes, 5253 NW 94th Doral Pl has units with dishwashers.
Does 5253 NW 94th Doral Pl have units with air conditioning?
No, 5253 NW 94th Doral Pl does not have units with air conditioning.
Interested in 5253 NW 94th Doral Pl?
Add a Message
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

The Flats at City Place
3555 NW 83 Ave
Doral, FL 33122
Avalon Doral
3940 NW 79th Avenue
Doral, FL 33166
The Atlantic Doral
10500 NW 74th St
Doral, FL 33178
Camden Doral Villas
4600 NW 114th Ave
Doral, FL 33178
Gran Vista
4400 NW 79th Ave
Doral, FL 33166
Palmera
8400 Northwest 102nd Ave
Doral, FL 33178
Mirador at Doral by Windsor
2541 Northwest 84th Avenue
Doral, FL 33122
Doral West Apartment Homes
5400 NW 114th Ave
Doral, FL 33178

Similar Pages

Doral 1 BedroomsDoral 2 BedroomsDoral 2 Bedrooms, 2 Bathrooms
Doral Apartments with Washer-DryersDoral Studio Apartments
Miami-Dade County ApartmentsPalm Beach County Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Miami, FLFort Lauderdale, FLBoca Raton, FLPembroke Pines, FLPlantation, FLCoral Springs, FLMiramar, FLBoynton Beach, FL
Davie, FLDelray Beach, FLPompano Beach, FLHialeah, FLCoconut Creek, FLDeerfield Beach, FLCoral Gables, FLTamarac, FL
North Miami, FLLauderhill, FLMargate, FLMiami Beach, FLWeston, FLKendall, FLNorth Lauderdale, FLAventura, FL

Nearby Neighborhoods

Doral Landings East

Apartments Near Colleges

Carlos Albizu University-MiamiAtlantic Technical College
Broward CollegeKeiser University-Ft Lauderdale
Miami Dade College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity