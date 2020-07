Amenities

pet friendly parking recently renovated guest parking

Unit Amenities recently renovated Property Amenities pet friendly parking guest parking

5102 Northwest 79th Avenue Apt #207, Doral, FL 33166 - 2 BR 2 BA Condo. Listing uploaded and marketed by Freddy Rivero, Avantiway Realty, (786) 325-8986. Available from: 06/22/2020. Pets: allowed. SUBSTANTIALLY REMODELED 2 BEDROOM IN DORAL GARDENS. NEW EVERYTHING. HIGHLY COVETED SECOND FLOOR APARTMENT. ONE ASSIGNED PARKING SPACE IS INCLUDED AND PLENTY OF VISITOR PARKING. UNIT FEATURES NEW FLOORS, NEW KITCHEN, NEW BATHROOMS, AND PLENTY OF CLOSET SPACE. PERFECT LOCATION JUST MINUTES FROM MAJOR HIGHWAYS, AIRPORT, DOLPHIN MALL, RESTAURANTS, A RATED SCHOOLS. -------------------------------------------------------------------------------------------- SUSTANCIALMENTE REMODELADO DE 2 DORMITORIOS EN JARDINES DORALES. TODO NUEVO. APARTAMENTO DE SEGUNDO PISO ALTAMENTE CUBIERTO. SE INCLUYE UN ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO ASIGNADO Y MUCHO APARCAMIENTO PARA VISITANTES. LA UNIDAD PRESENTA NUEVOS PISOS, NUEVA COCINA, NUEVOS BAÑOS Y MUCHO ESPACIO CLOSET. UBICACIÓN PERFECTA A SOLO MINUTOS DE AUTOPISTAS PRINCIPALES, AEROPUERTO, DOLPHIN MALL, RESTAURANTES, ESCUELAS CLASIFICADAS. [ Published 17-Jul-20 / ID 3595743 ]