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Doral, FL
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5102 Northwest 79th Avenue
Last updated July 17 2020 at 7:52 AM

5102 Northwest 79th Avenue

5102 Northwest 79th Avenue · (786) 325-8986
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Location

5102 Northwest 79th Avenue, Doral, FL 33166

Price and availability

INFO PROVIDED BY reallyo

2 Bedrooms

Unit 207 · Avail. now

$1,600

2 Bed · 2 Bath · 1061 sqft

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Amenities

pet friendly
parking
recently renovated
guest parking
Unit Amenities
recently renovated
Property Amenities
pet friendly
parking
guest parking
5102 Northwest 79th Avenue Apt #207, Doral, FL 33166 - 2 BR 2 BA Condo. Listing uploaded and marketed by Freddy Rivero, Avantiway Realty, (786) 325-8986. Available from: 06/22/2020. Pets: allowed. SUBSTANTIALLY REMODELED 2 BEDROOM IN DORAL GARDENS. NEW EVERYTHING. HIGHLY COVETED SECOND FLOOR APARTMENT. ONE ASSIGNED PARKING SPACE IS INCLUDED AND PLENTY OF VISITOR PARKING. UNIT FEATURES NEW FLOORS, NEW KITCHEN, NEW BATHROOMS, AND PLENTY OF CLOSET SPACE. PERFECT LOCATION JUST MINUTES FROM MAJOR HIGHWAYS, AIRPORT, DOLPHIN MALL, RESTAURANTS, A RATED SCHOOLS. -------------------------------------------------------------------------------------------- SUSTANCIALMENTE REMODELADO DE 2 DORMITORIOS EN JARDINES DORALES. TODO NUEVO. APARTAMENTO DE SEGUNDO PISO ALTAMENTE CUBIERTO. SE INCLUYE UN ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO ASIGNADO Y MUCHO APARCAMIENTO PARA VISITANTES. LA UNIDAD PRESENTA NUEVOS PISOS, NUEVA COCINA, NUEVOS BAÑOS Y MUCHO ESPACIO CLOSET. UBICACIÓN PERFECTA A SOLO MINUTOS DE AUTOPISTAS PRINCIPALES, AEROPUERTO, DOLPHIN MALL, RESTAURANTES, ESCUELAS CLASIFICADAS. [ Published 17-Jul-20 / ID 3595743 ]

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5102 Northwest 79th Avenue have any available units?
5102 Northwest 79th Avenue has a unit available for $1,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 5102 Northwest 79th Avenue have?
Some of 5102 Northwest 79th Avenue's amenities include pet friendly, parking, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5102 Northwest 79th Avenue currently offering any rent specials?
5102 Northwest 79th Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 5102 Northwest 79th Avenue pet-friendly?
Yes, 5102 Northwest 79th Avenue is pet friendly.
Does 5102 Northwest 79th Avenue offer parking?
Yes, 5102 Northwest 79th Avenue offers parking.
Does 5102 Northwest 79th Avenue have units with washers and dryers?
No, 5102 Northwest 79th Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 5102 Northwest 79th Avenue have a pool?
No, 5102 Northwest 79th Avenue does not have a pool.
Does 5102 Northwest 79th Avenue have accessible units?
No, 5102 Northwest 79th Avenue does not have accessible units.
Does 5102 Northwest 79th Avenue have units with dishwashers?
No, 5102 Northwest 79th Avenue does not have units with dishwashers.
Does 5102 Northwest 79th Avenue have units with air conditioning?
No, 5102 Northwest 79th Avenue does not have units with air conditioning.
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