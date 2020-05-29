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Doral, FL
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10260 NW 63 TER
Last updated June 17 2020 at 4:58 PM

10260 NW 63 TER

10260 Northwest 63rd Terrace · (786) 473-0344
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Location

10260 Northwest 63rd Terrace, Doral, FL 33178
Land Mark at Boral

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 104 · Avail. now

$2,450

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3 Bed · 2 Bath

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Amenities

in unit laundry
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10260 NW 63 TER have any available units?
10260 NW 63 TER has a unit available for $2,450 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 10260 NW 63 TER have?
Some of 10260 NW 63 TER's amenities include in unit laundry, dishwasher, and stainless steel. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10260 NW 63 TER currently offering any rent specials?
10260 NW 63 TER isn't currently offering any rent specials.
Is 10260 NW 63 TER pet-friendly?
No, 10260 NW 63 TER is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Doral.
Does 10260 NW 63 TER offer parking?
No, 10260 NW 63 TER does not offer parking.
Does 10260 NW 63 TER have units with washers and dryers?
Yes, 10260 NW 63 TER offers units with in unit laundry.
Does 10260 NW 63 TER have a pool?
Yes, 10260 NW 63 TER has a pool.
Does 10260 NW 63 TER have accessible units?
No, 10260 NW 63 TER does not have accessible units.
Does 10260 NW 63 TER have units with dishwashers?
Yes, 10260 NW 63 TER has units with dishwashers.
Does 10260 NW 63 TER have units with air conditioning?
No, 10260 NW 63 TER does not have units with air conditioning.
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