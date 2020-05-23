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Delray Beach, FL
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911 Gardenia Drive
Last updated June 10 2020 at 2:40 AM

911 Gardenia Drive

911 Gardenia Drive · (561) 251-6001
COVID-19 Update
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Location

911 Gardenia Drive, Delray Beach, FL 33483

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 150 · Avail. now

$1,800

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1200 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
gym
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
gym
parking
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 911 Gardenia Drive have any available units?
911 Gardenia Drive has a unit available for $1,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Delray Beach, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Delray Beach Rent Report.
What amenities does 911 Gardenia Drive have?
Some of 911 Gardenia Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 911 Gardenia Drive currently offering any rent specials?
911 Gardenia Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 911 Gardenia Drive pet-friendly?
No, 911 Gardenia Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Delray Beach.
Does 911 Gardenia Drive offer parking?
Yes, 911 Gardenia Drive does offer parking.
Does 911 Gardenia Drive have units with washers and dryers?
Yes, 911 Gardenia Drive offers units with in unit laundry.
Does 911 Gardenia Drive have a pool?
Yes, 911 Gardenia Drive has a pool.
Does 911 Gardenia Drive have accessible units?
No, 911 Gardenia Drive does not have accessible units.
Does 911 Gardenia Drive have units with dishwashers?
Yes, 911 Gardenia Drive has units with dishwashers.
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