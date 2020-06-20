All apartments in Delray Beach
Find more places like 1725 Palm Cove # 101.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Delray Beach, FL
/
1725 Palm Cove # 101
Last updated June 15 2020 at 8:03 AM

1725 Palm Cove # 101

1725 Palm Cove Boulevard · (954) 636-7993
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Delray Beach
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Gym
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Pool
See all

Location

1725 Palm Cove Boulevard, Delray Beach, FL 33445

Price and availability

INFO PROVIDED BY Buildium

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,500

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 946 sqft

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
parking
walk in closets
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
extra storage
in unit laundry
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
clubhouse
gym
on-site laundry
parking
pool
hot tub
tennis court
BEAUTIFUL LAKE VIEW, FROM THIS SPACIOUS 2 BEDROOM, 2 BATH FIRST FLOOR UNIT, WITH WALK-IN CLOSET AND WASHER/DRYER IN UNIT. COMPLEX FEATURES STATE OF THE ART FITNESS CENTER W/ NEW EQUIPMENT AND FLAT SCREEN TV'S, SPA, POOL, TENNIS, VOLLEY BALL, WALKING PATH W/ BENCHES AND PICTURESQUE LAKE VIEWS. GATED COMMUNITY, CLOSE TO I-95, DINING AND SHOPPING. THIS UNIT IS A MUST SEE WITH ROMAN TUB, DIRECT LAKE VIEW, SPACIOUS SCREENED PATIO, CEILING FANS, EXTRA STORAGE OUTSIDE OF THE UNIT. WATER/SEWER INCLUDED. ONE PET ALLOWED UNDER 40LBS - $250 NONREFUNDABLE PET FEE APPLIES. ASSOCIATION APPROVAL TAKES TWO WEEKS AND REQUIRES. FIRST MONTH RENT PLUS TWO MONTHS SECURITY DEPOSIT REQUIRED TO MOVE IN (MIGHT BE NEGOTIABLE WITH GOOD CREDIT OVER 650). TENANT OCCUPIED THROUGH END OF MAY.

CONTACT:

LUMI BULARCA
CELL: 954-636-7993

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1725 Palm Cove # 101 have any available units?
1725 Palm Cove # 101 has a unit available for $1,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Delray Beach, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Delray Beach Rent Report.
What amenities does 1725 Palm Cove # 101 have?
Some of 1725 Palm Cove # 101's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1725 Palm Cove # 101 currently offering any rent specials?
1725 Palm Cove # 101 isn't currently offering any rent specials.
Is 1725 Palm Cove # 101 pet-friendly?
Yes, 1725 Palm Cove # 101 is pet friendly.
Does 1725 Palm Cove # 101 offer parking?
Yes, 1725 Palm Cove # 101 does offer parking.
Does 1725 Palm Cove # 101 have units with washers and dryers?
Yes, 1725 Palm Cove # 101 offers units with in unit laundry.
Does 1725 Palm Cove # 101 have a pool?
Yes, 1725 Palm Cove # 101 has a pool.
Does 1725 Palm Cove # 101 have accessible units?
No, 1725 Palm Cove # 101 does not have accessible units.
Does 1725 Palm Cove # 101 have units with dishwashers?
Yes, 1725 Palm Cove # 101 has units with dishwashers.
Have a question for 1725 Palm Cove # 101?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Atlantico at Tuscany
8085 Tumblestone Ct
Delray Beach, FL 33446
10X Living Delray
14050 Pacific Point Place
Delray Beach, FL 33484
Caspian Delray Beach
190 SE 5th Ave
Delray Beach, FL 33483
Delray Station
1720 Depot Ave
Delray Beach, FL 33444
Citation Club
4801 S Citation Dr
Delray Beach, FL 33445
Villas D'Este
125 via D Este Dr
Delray Beach, FL 33445
The Atlantic at East Delray
650 Lavers Cir
Delray Beach, FL 33444
Alta Congress
250 Congress Park Dr
Delray Beach, FL 33445

Similar Pages

Delray Beach 1 BedroomsDelray Beach 2 Bedrooms
Delray Beach Apartments with GymDelray Beach Dog Friendly Apartments
Delray Beach Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Miami, FLFort Lauderdale, FLBoca Raton, FLWest Palm Beach, FLPembroke Pines, FLPlantation, FLCoral Springs, FL
Boynton Beach, FLMiramar, FLDavie, FLPompano Beach, FLHollywood, FLHialeah, FLPort St. Lucie, FL
Sunrise, FLDoral, FLCoconut Creek, FLDeerfield Beach, FLTamarac, FLCoral Gables, FL

Nearby Neighborhoods

Lavers

Apartments Near Colleges

Atlantic Technical CollegeBroward College
Carlos Albizu University-MiamiKeiser University-Ft Lauderdale
Miami Dade College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity