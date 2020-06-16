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2921 SW 87th Ave
Last updated June 11 2020 at 12:23 AM

2921 SW 87th Ave

2921 Southwest 87th Avenue · (954) 303-8289
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Location

2921 Southwest 87th Avenue, Davie, FL 33328

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 508 · Avail. now

$2,000

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2 Bed · 3 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
parking
recently renovated
Unit Amenities
carpet
dishwasher
ice maker
in unit laundry
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patio / balcony
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Property Amenities
cats allowed
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2921 SW 87th Ave have any available units?
2921 SW 87th Ave has a unit available for $2,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 2921 SW 87th Ave have?
Some of 2921 SW 87th Ave's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2921 SW 87th Ave currently offering any rent specials?
2921 SW 87th Ave isn't currently offering any rent specials.
Is 2921 SW 87th Ave pet-friendly?
Yes, 2921 SW 87th Ave is pet friendly.
Does 2921 SW 87th Ave offer parking?
Yes, 2921 SW 87th Ave does offer parking.
Does 2921 SW 87th Ave have units with washers and dryers?
Yes, 2921 SW 87th Ave offers units with in unit laundry.
Does 2921 SW 87th Ave have a pool?
Yes, 2921 SW 87th Ave has a pool.
Does 2921 SW 87th Ave have accessible units?
No, 2921 SW 87th Ave does not have accessible units.
Does 2921 SW 87th Ave have units with dishwashers?
Yes, 2921 SW 87th Ave has units with dishwashers.
Does 2921 SW 87th Ave have units with air conditioning?
No, 2921 SW 87th Ave does not have units with air conditioning.
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