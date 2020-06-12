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2131 NOVA VILLAGE DR
Last updated April 29 2020 at 5:02 AM

2131 NOVA VILLAGE DR

2131 Nova Village Drive · (888) 534-1116
COVID-19 Update
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Location

2131 Nova Village Drive, Davie, FL 33317

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 2131 · Avail. now

$2,000

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3 Bed · 2 Bath · 1482 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
recently renovated
pool
Unit Amenities
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patio / balcony
range
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Property Amenities
cats allowed
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2131 NOVA VILLAGE DR have any available units?
2131 NOVA VILLAGE DR has a unit available for $2,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 2131 NOVA VILLAGE DR have?
Some of 2131 NOVA VILLAGE DR's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2131 NOVA VILLAGE DR currently offering any rent specials?
2131 NOVA VILLAGE DR isn't currently offering any rent specials.
Is 2131 NOVA VILLAGE DR pet-friendly?
Yes, 2131 NOVA VILLAGE DR is pet friendly.
Does 2131 NOVA VILLAGE DR offer parking?
No, 2131 NOVA VILLAGE DR does not offer parking.
Does 2131 NOVA VILLAGE DR have units with washers and dryers?
Yes, 2131 NOVA VILLAGE DR offers units with in unit laundry.
Does 2131 NOVA VILLAGE DR have a pool?
Yes, 2131 NOVA VILLAGE DR has a pool.
Does 2131 NOVA VILLAGE DR have accessible units?
No, 2131 NOVA VILLAGE DR does not have accessible units.
Does 2131 NOVA VILLAGE DR have units with dishwashers?
Yes, 2131 NOVA VILLAGE DR has units with dishwashers.
Does 2131 NOVA VILLAGE DR have units with air conditioning?
No, 2131 NOVA VILLAGE DR does not have units with air conditioning.
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