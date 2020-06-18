1338 Speer Blvd 1B.1

Amenities
TWO MONTHS FREE: One Bedroom w/ Reserved Parking - Property Id: 239752
>>TWO MONTHS FREE!<< Plus Look & Lease to receive WAIVED ADMIN FEES and save $240.00. New June 2019 build, spacious one bedroom with many floorplans available.
ELEVATE YOUR SENSE OF STYLE:
Apartments designed to complement your night and day lifestyle. frame for good taste. Open layouts, modern finishes and lots of natural light all come together to create a space you'll be proud to call home!
Unique Property Features:
EXPANSIVE TWO-STORY FITNESS FACILITY
YOGA/SPIN STUDIO & ON-DEMAND CLASSES
LUXURIOUS POOL & SPA W/ LOUNGE
GAMEROOM WITH POOL TABLES
DEMONSTRATION KITCHEN & DINING LOUNGE
RESERVED 2-LEVEL PARKING GARAGE
BICYCLE/SKI REPAIR & STORAGE
LIVE/WORK TOWNHOMES AVAILABLE
PET SPA & GROOMING STATION
CONFERENCE SPACES & INDIVIDUAL WORK STATIONS
CAR CHARGING STATIONS FOR ELECTRIC VEHICLES
Apartment Interiors:
STAINLESS APPLIANCES: ELECTRIC & GAS RANGES
ELECTRONIC LOCK SYSTEM,
BALCONIES & PRIVATE PATIOS
QUARTZ & GRANITE COUNTERTOPS + DESIGNER BACKSPLASH W/ IN-HOME WASHER & DRYER
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/239752
Property Id 239752
(RLNE5713556)