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1338 Speer Blvd 1B.1
Last updated June 15 2020 at 1:21 PM

1338 Speer Blvd 1B.1

1338 Speer Boulevard · No Longer Available
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Location

1338 Speer Boulevard, Denver, CO 80204
Downtown Denver

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
garbage disposal
dishwasher
dogs allowed
Unit Amenities
carpet
dishwasher
garbage disposal
granite counters
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
dogs allowed
pet friendly
car charging
clubhouse
gym
game room
parking
pool
pool table
garage
hot tub
yoga
TWO MONTHS FREE: One Bedroom w/ Reserved Parking - Property Id: 239752

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RESERVED 2-LEVEL PARKING GARAGE
BICYCLE/SKI REPAIR & STORAGE
LIVE/WORK TOWNHOMES AVAILABLE
PET SPA & GROOMING STATION
CONFERENCE SPACES & INDIVIDUAL WORK STATIONS
CAR CHARGING STATIONS FOR ELECTRIC VEHICLES

Apartment Interiors:
STAINLESS APPLIANCES: ELECTRIC & GAS RANGES
ELECTRONIC LOCK SYSTEM,
BALCONIES & PRIVATE PATIOS
QUARTZ & GRANITE COUNTERTOPS + DESIGNER BACKSPLASH W/ IN-HOME WASHER & DRYER
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/239752
Property Id 239752

(RLNE5713556)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1338 Speer Blvd 1B.1 have any available units?
1338 Speer Blvd 1B.1 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Denver, CO.
How much is rent in Denver, CO?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Denver Rent Report.
What amenities does 1338 Speer Blvd 1B.1 have?
Some of 1338 Speer Blvd 1B.1's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1338 Speer Blvd 1B.1 currently offering any rent specials?
1338 Speer Blvd 1B.1 isn't currently offering any rent specials.
Is 1338 Speer Blvd 1B.1 pet-friendly?
Yes, 1338 Speer Blvd 1B.1 is pet friendly.
Does 1338 Speer Blvd 1B.1 offer parking?
Yes, 1338 Speer Blvd 1B.1 does offer parking.
Does 1338 Speer Blvd 1B.1 have units with washers and dryers?
Yes, 1338 Speer Blvd 1B.1 offers units with in unit laundry.
Does 1338 Speer Blvd 1B.1 have a pool?
Yes, 1338 Speer Blvd 1B.1 has a pool.
Does 1338 Speer Blvd 1B.1 have accessible units?
No, 1338 Speer Blvd 1B.1 does not have accessible units.
Does 1338 Speer Blvd 1B.1 have units with dishwashers?
Yes, 1338 Speer Blvd 1B.1 has units with dishwashers.
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