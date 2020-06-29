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3046 Winding Lane
Last updated February 24 2020 at 7:25 AM

3046 Winding Lane

3046 Winding Lane · No Longer Available
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Location

3046 Winding Lane, Thousand Oaks, CA 91361
Westlake

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garage
recently renovated
Unit Amenities
fireplace
granite counters
hardwood floors
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
parking
pool
garage
ONE OF THE MOST BEAUTIFUL COMMUNITY IN WESTLAKE VILLAGE IS STONEYBROOK . THE LOCATION OF THIS 3 BED AND 3 BATH ONE BED & BATH DOWN IS JUST MAGNIFICENT. PRIME LOCATION BACKING TO THE TRANQUIL BUBBLING BROOK AND FOUNTAIN. UPGRADES INCLUDING KITCHEN WITH GRANITE COUNTER TOPS,BUILT-IN CHINA CABINET AND LARGE BREAKFAST EATING AREA THAT OVER LOOKS PATIO AND BUBBLING BROOK. RELAX IN PATIO AND WATCH THE BIRDS AND DUCKLINGS AND ENJOY THE SOUNDS OF NATURE & BUBBLING BROOK. THERE IS SEPARATE FORMAL DININGROOM OFF THE KITCHEN FOR ENTERTAINING YOUR GUESTS. ONE BEDROOM AND BATHROOM & BATHROOM IS DOWNSTAIRS. FORMAL LIVING ROOM HAS HIGH CEILINGS WITH CUSTOM FIREPLACE & BUILT IN CABINET. REMODELED MASTER BATHROOM WITH DUAL SINKS AND LARGE SOAKING PEDESTAL TUB,SEPARATE SHOWER AND WALK-IN MASTER BEDROOM CLOSET WITH CUSTOM BUILT-INS. REMODELED UPSTAIRS GUEST BATHROOM. RECESSED LIGHTING, DESIGNER LIGHT FIXTURES , BEAUTIFULLY ENGINEERED WOOD FLOORS.INDOOR LAUNDRY ROOM THAT OPENS TO THE 2 CAR ATTACHED GARAGE.COMMUNITY PROVIDES 2 POOLS & SPAS AND BEAUTIFULLY MAINTAINED GREENBELTS, STREAMS AND SIDEWALKS FOR AFTERNOON STROLLS IN TRANQUIL SETTINGS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3046 Winding Lane have any available units?
3046 Winding Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Thousand Oaks, CA.
How much is rent in Thousand Oaks, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Thousand Oaks Rent Report.
What amenities does 3046 Winding Lane have?
Some of 3046 Winding Lane's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3046 Winding Lane currently offering any rent specials?
3046 Winding Lane is not currently offering any rent specials.
Is 3046 Winding Lane pet-friendly?
No, 3046 Winding Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Thousand Oaks.
Does 3046 Winding Lane offer parking?
Yes, 3046 Winding Lane offers parking.
Does 3046 Winding Lane have units with washers and dryers?
No, 3046 Winding Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 3046 Winding Lane have a pool?
Yes, 3046 Winding Lane has a pool.
Does 3046 Winding Lane have accessible units?
No, 3046 Winding Lane does not have accessible units.
Does 3046 Winding Lane have units with dishwashers?
No, 3046 Winding Lane does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
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